 

Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян

05.08.2021, 22:26, Новости дня
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Россияне на Украине смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Киев гарантировал безопасность российских граждан, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением (говорю), потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Эхо Москвы».

Напомним, в 2016 году представители праворадикальных общественных организаций Украины пришли к посольству РФ в Киеве. Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России. В 2018 году МВД Украины заявило о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России.



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