Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян

Россияне на Украине смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Киев гарантировал безопасность российских граждан, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением (говорю), потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Эхо Москвы».

Напомним, в 2016 году представители праворадикальных общественных организаций Украины пришли к посольству РФ в Киеве. Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России. В 2018 году МВД Украины заявило о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России.