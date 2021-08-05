Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян
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Россияне на Украине смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Киев гарантировал безопасность российских граждан, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением (говорю), потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Эхо Москвы».
Напомним, в 2016 году представители праворадикальных общественных организаций Украины пришли к посольству РФ в Киеве. Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России. В 2018 году МВД Украины заявило о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России.
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