Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас»

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас».

Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости».