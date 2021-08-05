 

Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас»

05.08.2021, 22:26, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас».

Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости».



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