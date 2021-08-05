 

Анатолий Цой рассказал, почему в 2014 году отказался от участия в шоу «Голос»

05.08.2021, 22:24, Разное
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В эфире программы Аллы Довлатовой певец Анатолий Цой рассказал, почему отказался от участия в рейтинговом в 2014 году проекте «Голос». Оказалось, он отдал предпочтение другому шоу и убежден, что его выбор был максимально правильным.
Анатолий Цой попал на проект «Хочу к Меладзе» и стал участником команды популярного продюсера. Артист осознавал, что он рискует, так как шоу «Голос» более масштабное. С другой стороны, благодаря своему выбору он мог сразу получить контракт с Константином Меладзе. Несмотря на то, что сейчас они не работают вместе, Анатолий Цой рад, что решился на такой шаг. Он благодарен продюсеру за все, что они успели вместе сделать.

Как напоминает издание «Глобалмск», благодаря проекту «Хочу к Меладзе» образовалась музыкальная группа «MBAND». В ее составе был и Анатолий Цой, а первый трек музыкантов вышел в 2015 году. Спустя пять лет было решено распустить коллектив, а артисты решили начать сольную карьеру.



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