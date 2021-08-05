 

Такое не прощают – Личное мнение

05.08.2021, 22:02, Разное
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Без пяти минут разведённый Ксюндель вдруг заявила, что причина развода с мужем заключена во фразе, что «нормальные женщины такого не прощают».

Ну, вот полный текст:


Фото: Соцсети

Что же сделал такого Курбан, что Ксения его простить не может? Хочет, но считая себя нормальной бабой, не может пойти против внутренних принципов?

То есть, манты в декольте девчонкам простила. Бизнес, который строился на диване в обнимку с Шантиком (упокой его душу), вполне ободряла.

Значит, это точно не измена и не безденежье. Что тогда «нормальная женщина» простить не может?

Возможно, Курбан плохо относился к детям? Так нет же, он сейчас всё время с детьми. И, в отличие от Сторис матери, девочки с папой смеются, радостные. Много у Омарова недостатков, но отец он явно хороший.

Может, Курбан поднял на Ксюнделя руку? Тоже нет, Омаров даже кота не бил. Да и Ксения бы тогда вопила как потерпевшая, так что и этот вариант — не вариант.

Редко так случается, что я не могу найти ответа. Точнее, ответ у меня есть, но он опровергает заявление Ксении.

Когда Курбан решил, что жена его просто достала, он благородно разрешил публичной личности самой отнести заявление.

Что не может простить женщина, прощавшая долгие годы всё? Очевидно, что единственное — когда её прощение ничего не меняет.

Курбан решил развестись и правильно сделал. Ксения не может ничего изменить, а потому транслирует своим борщовкам, что это она чего-то там не прощает, но не говорит, что именно.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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