Во Франции разбился самолет, есть погибшие

В результате крушения три человека погибли, еще один получил серьезные травмы.

Очевидцы рассказали France Bleu, что самолет врезался в деревья, после этого он взорвался и раскололся надвое. Один из пассажиров самолета успел катапультироваться, его доставили в университетскую клинику Лиона. По информации спасателей, это молодая женщина.

Le Parisien написала, что причины крушения самолета пока неизвестны.

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