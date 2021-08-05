 

Во Франции разбился самолет, есть погибшие

05.08.2021, 21:36, Новости дня
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В результате крушения три человека погибли, еще один получил серьезные травмы.

Очевидцы рассказали France Bleu, что самолет врезался в деревья, после этого он взорвался и раскололся надвое. Один из пассажиров самолета успел катапультироваться, его доставили в университетскую клинику Лиона. По информации спасателей, это молодая женщина.

Le Parisien написала, что причины крушения самолета пока неизвестны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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