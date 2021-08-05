 

Данилюк обратился в суд – хочет остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности

05.08.2021, 21:36, Новости дня
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Об этом в Facebook проинформировала юридическая компания “Миллер”, которая представляет интересы Данилюка. 

“Сегодня адвокаты “Миллер” обратились в Окружной административный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска. Наше требование – признать противоправными действия комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины. […] Должны быть запрещены дальнейшие этапы конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины”, – говорится в релизе. 

Данилюка не допустили к участию в конкурсе, так как его диплом о высшем образовании выдан за рубежом – Индианским университетом (США) – и не прошел процедуру признания иностранного диплома в Украине (нострификации).

Юристы считают, что комиссия по отбору главы БЭБ нарушила процедуру. 

“В перечне документов, которые должен представить кандидат, нет такого требования. Требование о наличии специального образования есть только к лицу, которое уже назначается на должность директора бюро, а не к кандидату”, – заявили адвокаты Данилюка. 

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4234302796656805

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

29 июля Данилюк сообщил, что его дисквалифицировали. В тот же день он и глава конкурсной комиссии Тимофей Милованов устроили публичный спор. 

На следующий день Данилюк на вечеринке по случаю своего дня рождения ударил Милованова. Конфликт закончился тем, что двух оппонентов разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, у Милованова рассечена бровь.

Данилюк заявил, что у него конфликт не с Миловановым, а с руководством страны. Милованов написал на Данилюка заявление в полицию. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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