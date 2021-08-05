Марчук: Если бы я стал президентом, того, что с Крымом случилось, точно не допустил бы

Вспоминая президентские выборы 1999 года, когда его соперником по политической борьбе был действующий глава государства Леонид Кучма, Марчук выразил уверенность, что его победа стала бы благом для Украины.

“Однозначно да, потому что, во-первых, того, что с Крымом случилось, я точно не допустил бы, ведь предзнаменования уже до 2014 года были — та же Тузла в 2003 году, не говоря уже обо всех других составляющих. Конечно, чтобы мои слова так, будто я хвастаюсь, выглядели, не хочется, но российским планам противостоять нам куда проще было бы. Может, не все бы и удалось, просто я такие технологии использовал бы, которые, на мой взгляд, более эффективны были бы”, – заявил два года назад Марчук.

Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: “Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?” Интересные цитаты из интервью

Он подчеркнул, что провел “с россиянами где-то 170 различного рода переговоров” и хорошо изучил их ментальность и методику общения.

“Я не только с [президентом РФ Борисом] Ельциным встречался – и с [премьером Виктором] Черномырдиным, и с [экс-замом главы правительства РФ Олегом] Сосковцом, с [министром обороны РФ Сергеем] Ивановым уже из новой генерации, и с парламентариями — со многими. Сказать, что ментальность россиян 100-процентно знаю, я не могу, но переговорная технология мне понятна”, – сказал Марчук.

Он добавил, что “окажись на посту президента”, провел бы “пару радикальных вещей” в переговорах с россиянами.

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Контекст:

О смерти Марчука стало известно 5 августа. Его вдова Лариса Ившина сообщила, что у него остановилось сердце. По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции.

Марчук был первым руководителем Службы безопасности Украины в 1991–1994 годах, премьер-министром в 1995–1996 годах и министром обороны в 2003–2004 годах . В ноябре 2018 года он был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.

29 сентября 2003 года россияне начали насыпать дамбу от станции Тамань Темрюкского района Краснодарского края в направлении украинского острова Тузла. Работая в три смены, строители сооружали по 157 метров дамбы в день, чтобы соединить Тузлу с российским берегом. 30 сентября 2003-го МИД Украины направил МИД России ноту протеста. 23 октября 2003 года строительство дамбы остановили.

Тузла осталась украинской, но ни один военный корабль третьих стран не мог пройти Керченский пролив без согласия Москвы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма через Тузлу построили “Крымский мост” из РФ на украинский полуостров.

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