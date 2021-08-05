Эксперты объяснили увеличение числа партийцев-одномандатников на думских выборах

Одним из главных трендов нынешней предвыборной кампании является то, что кандидаты в Госдуму «пошли в народ» – сажают деревья, ставят лавочки и не только. Также партии увеличили число кандидатов-одномандатников – тех, кто персонально должен доказать избирателем свою эффективность.

«Зачем, казалось бы, потенциальному депутату Госдумы сажать деревья и ставить лавочки? Это может вызвать удивление. Но надо понимать, что сейчас ищется новый политический язык. Депутат становится посредником между властью и избирателями. Он знает чаяния людей и может в адекватном виде и с достаточными полномочиями защищать их интересы», – отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Практика малых дел – готовность политиков решить локальные, но наиболее острые проблемы «на земле», стала одним из главных отличительных черт избирательной кампании-2021, отметил Куртов. «В принципе, нам президент показал пример того, что даже первое лицо государства может позволить себе решать проблемы отдельных людей, причем, делать это очень эффективно», – подчеркнул политолог. Своим мнением Куртов поделился на круглом на тему «Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления», который был организован в четверг Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Поводом для круглого стола стало завершение Центризбиркомом приема списков кандидатов от партий на думских выборах-2021. В четверг ЦИК сообщил о том, что документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили в ЦИК 15 партий . «Срок предоставления документов истек», – передало «РИА «Новости» слова члена ЦИК Евгения Шевченко. Днем ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что для участия в выборах в Госдуму зарегистрировали уже 4,5 тысячи кандидатов – 3 тысячи по федеральным партийным спискам и 1,5 тысячи кандидатов-одномандатников.

Памфилова упомянула и выборы регионального и местного уровня – которые так же как и думские выборы, пройдут в Единый день голосования в сентябре. «Некоторые непарламентские партии достаточно активно работают на всех уровнях выборов. Я всегда говорила, что набирать политические мускулы следует на муниципальных выборах, там, где реальная жизнь и реальные проблемы людей. Те партии, которые так делают, достигают результатов», – напомнила глава ЦИК.

Следует отметить, что подобную стратегию – быть ближе к реальной жизни, к людям с их проблемами – избрали и большие парламентские партии, участницы думских выборов, указывают эксперты. «Если в 2016 году по одномандатным округам партии в среднем выдвигали 97 кандидатов, то в 2021-м их число увеличилось до 141», – отметил глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.

С одной стороны, у избирателей есть возможность выбора конкретных кандидатов, исходя из того, как эти политики работали «на земле». С другой стороны, кандидат-одномандатник сильно выигрывает от того, что баллотируется не как самовыдвиженец, но как кандидат от той или иной партии.

«Основная тенденция, особенно в больших городах, такова, что позиционирование от партии дает преференции: одномандатник получает бэкграунд не только свой, но и той партийной структуры, от которой он выходит», – указал Куртов.

То, что на думских выборах возрастает значение «партийных» одномандатников, объясняется изменением отношения общества к самому институту народных избранников, заметил гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. «В современную цифровую эпоху возрастает роль депутата как связующего звена между обществом и властью, – заметил Старовойтов. – Цифровизация максимально приблизила политика и чиновника к гражданину-избирателю. Теперь каждый может написать депутату от той или иной партии, или даже министру. Это возвращает демократию к своему исходному образцу многовековой давности – когда стоя на народном собрании на площади каждый житель мог выкрикнуть политику свое замечание и был услышан».

Еще один тренд, который можно отметить, наблюдая за ходом нынешней кампании – это повышение конкуренции между партиями, отметил Григорьев. «По партийным спискам в 2016 году было зарегистрировано в среднем 256 человек против 279 в 2021-м», – констатировал член Общественной палаты. Григорьев согласен с Памфиловой: «В этом году мы видим, что партии бросили свои силы не только на участие в выборах в Государственную думу, но и активно участвуют в региональных выборах».

Интерес к конкурентной политике вызывает рост числа граждан, готовых прийти на выборы в сентябре, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «По данным последнего исследования, 51% респондентов заявили о готовности принять участие в выборах, – поделился социолог. – Наивысший процент тех, кто декларирует готовность прийти на выборы – 70% среди сторонников «Единой России». По мнению Мамонова, росту явки на думских выборах поспособствуют и другие факторы. Первый – большое количество конкурентных региональных и местных выборов, которые также пройдут в единый день голосования 19 сентября. Второй фактор – то, что выборы депутатов Госдумы будут проходить три дня, с 17 по 19 сентября.