 

Глава ВОЗ заявил о вступлении человечества в «период реальной опасности»

05.08.2021, 21:32, Новости дня
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Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии», сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», – отметил он в Женеве на брифинге для представителей стран – ВОЗ, передает ТАСС.

Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами».

Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. «С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — констатировал Гебрейесус.

По его словам, он призывает ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели – иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

Кроме того, гендиректор также отметил, что потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку 900 млн долларов. «Это почти половина того, что нам нужно», – добавил глава ВОЗ.

Он уточнил, что в этом году в дополнительном финансировании в размере 3,8 млрд долларов нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались.



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