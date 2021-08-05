Ученые презентовали методику оценки износа организма по анализу крови

Британские исследователи провели исследование, на основании итогов которого разработали методику, позволяющую предсказать темпы физического износа человеческого организма на ближайшее пятилетие. По словам исследователей, для реализации инновационного метода достаточно информации, основанной на результатах простого анализа крови.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Королевский университет Белфаста (Великобритания), стал тот факт, что около 25% британцев в настоящий момент страдают двумя или более хроническими заболеваниями. При этом медики отмечают, что так называемая мультиморбидность более характерна для представителей низших социально-экономических групп, а её уровень грозит увеличением уже в ближайшие полтора десятка лет. Главной опасностью такой тенденции является то, что весь спектр ранних признаков связанного со стрессом старения, способных в перспективе привести к ряду хронических болезней или раннему уходу из жизни, может быть сложно идентифицирован у групп населения, включающих молодых и здоровых жителей страны. Чтобы снизить вышеуказанную опасность, специалисты изучили более 7 тысяч образцов крови и на основании полученных данных сформировали некий “рейтинг” аллостатической нагрузки (AL), демонстрирующей риски для здоровья. После этого они провели сравнение AL с данными самооценки физического здоровья, полученными от пациентов, при этом были приняты во внимание факторы возраста, дохода, образования и привычек, связанных с физической активностью и пищевым рационом.

Представляя разработанную методику, исследователи отметили, что найденные ими биомаркеры “могут предсказывать физическое здоровье сверх того, как люди оценивают себя, предоставляя гораздо более точные и объективные данные для прогнозирования состояния здоровья человека”. Со своей стороны авторы исследования выразили надежду, что в перспективе данные об аллостатической нагрузке, основанные на результатах простых анализов крови, смогут стать катализатором изменений в образе жизнедеятельности или иных мероприятий, задерживающих динамику старения и снижающих риск ранних летальных исходов. Материалы научной работы были опубликованы ресурсом qub.ac.uk.

Источник: ria.ru