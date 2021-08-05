Ученые объяснили высокую прочность Стоунхенджа

Одну из главных загадок для археологии представляла долговечность Стоунхенджа, спустя несколько десятков лет исследователи смогли приблизиться к ответу. Они выяснили, что в основном камни состоят из кварцевого «цемента», обладающего повышенными прочностными свойствами.

Исследуемый образец породы был получен еще 60 лет назад, когда началась реконструкция сооружения. Все это время он находился в США и лишь три года назад сотрудники британской Комиссии по историческим зданиям и памятникам смогли вернуть его на родину.

По словам профессора Дэвида Нэша, фрагмент для ученых стал своего рода «Святым Граалем». При помощи компьютерной томографии, рентгенографии, а также седиментологического и химического анализов специалисты тщательно изучили данный образец. Оказалось, что на 99,7% он состоит из мелких и средних кварцевых зерен. При этом возраст некоторых песчинок составлял более 1 млрд лет. Это стало поводом для предположения, что по некоторым образцам Стоунхенджа могли ходить даже динозавры.

Кроме того, строители археологического памятника могли знать о высоких прочностных свойствах каменных блоков, поэтому именно их взяли за основу для Стоунхенджа. В итоге ему удалось просуществовать до наших дней фактически в целости и сохранности.

Источник: mir24.tv