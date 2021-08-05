 

ВЦИОМ огласил прогноз по явке на выборы в Госдуму

05.08.2021, 21:24, Разное
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В преддверии выборов в Государственную Думу РФ, которые пройдут 19 сентября по всей стране, ВЦИОМ провел социологическое исследование, чтобы определить потенциальную явку на парламентских выборах. Инициативный всероссийский репрезентативный опрос проходил с 8 по 11 июля, результаты обнародованы 5 августа – из них следует, что отдать свой голос на данный момент готовы 51% россиян.

Всего эксперты опросили 1600 человек, достигших совершеннолетнего возраста. Участникам задали закрытый вопрос “Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в выборах депутатов ГД РФ?”.

51% граждан ответили однозначно положительно, еще 15% выбрали вариант “скорее да”. Соответственно, отрицательно ответили 30% респондентов. Еще 17% опрошенных не определились и собираются принять решение позже. Примечательно, что эти результаты примерно соответствуют данным аналогичного периода 2016 года, когда избирался нынешний созыв Госдумы.

“По мере приближения к выборам показатель декларируемой явки растет. Так было и в 2016 году, когда в сентябре 63% респондентов декларировали готовность принять участие в голосовании, в том числе 44% заявляли о высокой вероятности участия. Мы можем предполагать, что показатель декларируемой явки будет расти в ближайшие полтора месяца. Это позволяет ожидать хорошей явки”, – отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Кроме того, социологи хотели выяснить мотивы россиян при участии в выборах. Наибольшее число респондентов (31%) заявило о гражданском долге. Еще 20% ответили, что это привычка или традиция. 16% россиян считаю важным, чтобы их голос был учтен.



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