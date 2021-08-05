Мнение: «Крым отжали. На очереди Днепр.»

Здравствуйте

Возвращаясь в 2012 году из путешествия по Европе, в районе Смоленска обратили внимание на маленькую речушку.

Оказалось: Российская речушка Днепр. Исток того самого широкого Украинского Днепра, до середины которого долетит не всякая птица, как говаривал Николай Васильевич Гоголь.

https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&ll=33.485073%2C55.184550&source=serp_navig&z=15

Уже в 2012 году велись, как видите, некие строительные работы в этой области.

Вот и думаю: а может Россия решила не только газопровод Украине перекрыть, но еще и Днепр.

Полностью симметричные меры в ответ на перекрытие Украиной воды в Крым.

И неплохой бонус вдобавок к Крыму.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Чтобы действо даже Михаилу Саакашвили (кем бы он себя не считал: грузином, американцем или украинцем) было понятно, то смысл мероприятия вкратце:

А САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ (украинское)

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА (северо-американское)

АЛАВЕРДЫ ИСТОКОВ НЕБЛАГОДАРНОМУ ПРОДОЛЖЕНИЮ (грузинское)

или просто ПТИЧКУ ЖАЛКО

https://youtu.be/tWMbyc5u8s0

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2012 – 2021 год

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