Мнение: Плата за результат образования, зачем нужны новые навыки и поиск ютуберов

1. Образование – что платное, что бесплатное – по сути является услугой по выдаче клиенту новых знаний и навыков. В случае высшего образования обычно подразумевается, что эти знания и навыки востребованы на рынке труда – то есть, позволяют получить высокооплачиваемое рабочее место, стать успешным самозанятым или открыть доходный бизнес, возместив тем самым время и деньги, потраченные на обучение.

На деле так происходит далеко не всегда: в России, например, по специальности работает только половина выпускников вузов. С одной стороны, причина в том, что общество давит на молодых людей, заставляя их в массовом порядке получать избыточное или вовсе не нужное для них образование. С другой стороны, вузы, практически никогда не отвечают за провальный результат обучения и невостребованность выпускников (при этом они заинтересованы набирать как можно больше студентов и как можно дольше мариновать их в аудиториях, ибо это приносит доход).

Однако систему образования можно выстраивать и на иных принципах. Читатель gaz_v_pol пишет:

https://olegmakarenko.ru/2200305.html?thread=815110385#t815110385

В США есть стартап в области образования, Lambda School — подход которого, на мой взгляд, будет отбирать клиентуру у вузов.

Они обучают на платной основе — но ученики оплачивают только после трудоустройства. Нет трудоустройства на зарплату выше некоторой — не надо платить за обучение.

Такая необычная схема оплаты мотивирует создателей Lambda:

1) Сильно бороться за качество своего обучения. Если они обучат плохо и выпускник не найдёт не просто работу, а высокооплачиваемую — они ни цента не заработают.

2) Качественно проверять поступающих на входе (в отличие от мест, где обучают за деньги вперёд, где есть большой соблазн взять деньги, раз они у клиента есть, даже если неформально видно, что совсем не его это, ему точно надо чем-то другим в жизни заниматься).

Пока они учат только программированию, причём только небольшой узкой части программирования. В планах расширение на другие разделы IT, на юриспруденцию (тут надо отметить, что в США зарплаты юристов существенно выше российских даже в пересчёте на покупательную способность).

Когда и если в России возникнет вуз или факультет, работающий по аналогичному принципу — мне кажется, там быстро обучение станет реально качественным.

Сайт проекта (english): https://lambdaschool.com/

Объяснение по-русски: https://vc.ru/services/59118-startap-dnya-lambda-school-shkola-programmirovaniya-kotoruyu-ucheniki-oplachivayut-tolko-posle-trudoustroystva

Неудивительно, что такие стартапы появляются в США. Там, в отличие от России, существует ещё и весьма острая проблема студенческих кредитов: люди порой вплоть до пенсии платят за полученное ими дорогостоящее образование, которое так и не принесло им значительного дохода.

Вместе с тем не вполне понятно, как вузы будут контролировать доходы выпускников. По моему опыту, полагаться на порядочность студентов — большая наивность.

2. Любопытный диалог читателей о том, следует ли взрослым людям, имеющим диплом по специальности и рабочее место, обучаться новым знаниям и умениям (включая общие, а не только узкоспециальные). Для кого-то необходимость этого самоочевидна, а для кого-то это буржуазное излишество:

https://olegmakarenko.ru/2201952.html?thread=815458656#t815458656

cashbonus: Многие ставят знак равенства между “хожу на работу и выполняю план” и “хорошо работаю”. Даже после детального и подробнейшего объяснения, что успешность специалиста складывается не только из его умения “махать киркой”, но и навыков общения, продажи, заведения и применения знакомств, способности и прилежности в обучении, поиска возможностей и переживания ошибок ничего не меняется, люди продолжают прикрываться мантрой “я работаю так же как и он, почему он получает больше”. Налицо инфантильность в вопросе и стойкое нежелание брать ответственность на себя под прикрытием социально одобряемых “роков безысходности, из которых нет пути”.

titigil_spgrv: Каждая вакансия подразумевает определенный уровень зарплаты и определенный перечень обязанностей. Зачем какому-нибудь водителю навыки продаж и поиск возможностей? Он нанимался на вполне определенную работу, а не на должность универсального солдата. Если рабочий процесс построен нормально, то времени должно хватать только на выполнение основной работы, знакомства же придется заводить в нерабочее время.

Кроме того обычно классный специалист классный в одной какой-нибудь области. Зачем ожидать от него активностей и успехов в абсолютно других областях? Только для того, чтобы иметь формальный повод добавить ему зарплату? Или для того, чтобы сэкономить на зарплате специалиств в этой другой области? Так рабочее время не резиновое, придется или перерабатывать (ну как же, 21 век, автоматизация, кратное повышение производительности труда, поэтому 8 рабочих часов уже не хватает) или посвящать основной деятельности меньше времени, снижая тем самым свою основную полезность.

cashbonus: >”Зачем какому-нибудь водителю навыки продаж и поиск возможностей?”

Зачем мне, продавцу красок, навыки работы с деревом? Зачем мне, работавшему с деревом, навыки разводки сантехники и электрики? Зачем мне, сантехнику и электрику, навыки ремонта автомобилей? Зачем мне, ремонтнику автомобилей, навыки программирования и работы с электроникой? Зачем мне, программисту, навыки психологии? Может быть именно затем, чтобы не сидеть всю жизнь на одном месте и не зависнуть в развитии на должности какого-нибудь водителя? Может, чтобы искать и реализовывать свои сильные стороны, таланты и качества, а не выбирать работу с минимальными требованиями? Может, чтобы постоянно расти над собой, в своем мастерстве, в доходе?

>”или посвящать основной деятельности меньше времени, снижая тем самым свою основную полезность.”

Гипертрофированный пример, но тем не менее. Посвящать низкопроизводительной деятельности меньше времени, переходя на более высокий уровень, в перспективе (но возможно не в моменте, да) качественно повышая свою полезность. То есть работать на кассе в Макдональдсе всего 4 часа, изучая в оставшееся время микрохирургию, системное программирование или принципы работы ядерных реакторов.

3. Коллеги, подскажите, где сейчас ищут ютуберов? Моему товарищу понадобилось прорекламировать его продукт на Ютубе. Он подписался было на разрекламированный GetBlogger, но там у него просто забрали деньги, вообще ничего не дав взамен. Сначала втюхали ему свои внутренние токены на 14 тысяч рублей, а потом сказали, что его токены превратились в тыкву, и если он хочет работать дальше, надо заплатить им ещё 500 тысяч. Живо напомнило времена МММ, когда у «лоха» сначала отбирали небольшую сумму, а потом говорили, что надо закинуть ещё денег, и тогда первая сумма вернётся.

С одной стороны, катастрофы не произошло: мой товарищ не настолько жаден, чтобы попасть в ловушку. С другой стороны, после печального опыта работы с комбинаторами действовать наугад уже не хочется. Может, где-то есть сервис типа условных Яндекс.Услуг, на котором организованно тусуются ютуберы — с рейтингом, с историей, с тому подобным? Не может же быть такого, что все держатели каталогов блогеров являются жуликами?