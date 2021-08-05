Поля «Бабушка, двое внуков» – Личное мнение

Зашла в Инстаграм к Полинке Дибровой и чуть со стула не упала: вместо этой молодой дивчины на меня с экрана глядела пожилая женщина. Почти бабка.



Фото: Соцсети

Из тех, кто в профиле Инстаграма пишут: «Бабушка, двое внуков».

А ведь несчастной девке — всего-то 32 года.

Было дело — вы же мне в комментариях доказывали, что Полинка живёт хорошо, что всё-то у неё есть — и любящий муж, и мытые детишечки, и большой дом с прислугой.

Вглядитесь в это лицо, особенно — в эти глаза.



Фото: Соцсети

Так, по-вашему, должна выглядеть счастливая женщина 32 лет?

А дальше всё будет намного хуже. Единственный шанс Поли пожить в удовольствие — это красивый развод.

Если в ближайшие несколько лет Полина не разведётся, не убежит от бабушки, то сама окончательно станет бабушкой. Видели Зудину? Ну, вот.

Наша медицина для богатых — очень хорошая. Димочка Дибров, несмотря на микроинсульты или что там у него, может прожить ещё долгую старость. К тому времени, Полинке окажется уже под полтос, но после десятилетий жизни со стариком, как я это вижу на других примерах, она останется с менталитетом и внешностью древней бабки. Ей будет не до радости, не до любви, не до фана, не до секса.

В общем, пожелаю, Полинке грамотно развестись.

Иногда ничто не красит так женщину, как развод вовремя. Для Полины это время вот-вот истечёт.

Согласны? Почему?

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