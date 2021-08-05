Театральные буфеты перестанут обслуживать иноагентов

Министерство культуры изменит правила обслуживания в заведениях общественного питания при учреждениях культуры, такие как театральные буфеты и пункты продажи попкорна в кинотеатрах. С 1 сентября граждане, признанные иностранными агентами, а также сотрудники организаций-иноагентов, не смогут пользоваться услугами данных заведений.

В ведомстве объяснили данное решение тем, что иноагенты могут провести скоординированную акцию, в ходе которой выкупят все бутерброды, эклеры и горячие закуски из театрального буфета, в результате чего может возникнуть голодный бунт среди зрителей. Оппозиционные провокаторы, отрабатывающие деньги западных спецслужб, могут воспользоваться данной ситуацией для организации стихийного митинга. В конечном счёте для подавления мятежа театралов придётся привлекать спецтехнику и части ОМОНа. Чтобы не допустить этой гипотетической, но всё же вероятной ситуации, Минкульт решил запретить иноагентам питаться в буфетах.

«Мы уже видели, как в Сети организуются такие акции. То наши оппозиционеры говорят своей пастве проголосовать за конкретного кандидата, то не прийти на выборы, то собраться на площади Пушкина. Что помешает им организовать выкуп бутербродов в Большом театре, например? В Москве не было голода с 1993 года, а эти приспешники США и их сателлитов готовы пойти на всё для достижения своих коварных и нечистых на руку целей», – сказал замглавы Минкульта Никита Короедов.

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