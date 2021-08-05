Корниенко оценил вероятность замены Шмыгаля на Любченко

“Увольнение премьера означает отставку всего правительства. Это сложный вопрос, который запускает механизмы с возможным последующим роспуском Верховной Рады. […] Я считаю, что к отставке правительства должны приводить какие-то серьезные предпосылки. Я таких сейчас не вижу. Более того, для того пандемического времени, в которое попал Денис Анатольевич [Шмыгаль], он с этой задачей справился неплохо. У нас ситуация более-менее управляемая, как в экономике, так и в медицине”, – сообщил Корниенко.

По словам нардепа, первый вице-премьер координирует внутри правительства много “текучки”.

“У нас эта должность долго была вакантной, поэтому было размывание обязанностей между вице-премьерами. Сейчас это все нужно перестроить, что обычно занимает пару месяцев. Параллельно у Алексея Николаевича [Любченко] есть серьезные задачи по экономическим реформам. Мы понимаем: без неординарных действий в экономическом секторе, фискальной политике и дерегуляции не сможем привлечь в страну столько инвесторов, сколько бы нам хотелось”, – подчеркнул Корниенко.

Контекст:

До назначения на должность министра экономики Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина.

На посту министра экономики Любченко сменил Игоря Петрашко, которого парламент 18 мая отправил в отставку.

Шмыгаль сменил на посту премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года голосами 353 нардепов отправила Гончарука в отставку. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В августе 2019-го – феврале 2020-го Шмыгаль был председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации, в феврале – марте 2020 года – вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий. До этого работал в бизнесе.

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