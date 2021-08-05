 

Корниенко оценил вероятность замены Шмыгаля на Любченко

05.08.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Увольнение премьера означает отставку всего правительства. Это сложный вопрос, который запускает механизмы с возможным последующим роспуском Верховной Рады. […] Я считаю, что к отставке правительства должны приводить какие-то серьезные предпосылки. Я таких сейчас не вижу. Более того, для того пандемического времени, в которое попал Денис Анатольевич [Шмыгаль], он с этой задачей справился неплохо. У нас ситуация более-менее управляемая, как в экономике, так и в медицине”, – сообщил Корниенко.

По словам нардепа, первый вице-премьер координирует внутри правительства много “текучки”.

“У нас эта должность долго была вакантной, поэтому было размывание обязанностей между вице-премьерами. Сейчас это все нужно перестроить, что обычно занимает пару месяцев. Параллельно у Алексея Николаевича [Любченко] есть серьезные задачи по экономическим реформам. Мы понимаем: без неординарных действий в экономическом секторе, фискальной политике и дерегуляции не сможем привлечь в страну столько инвесторов, сколько бы нам хотелось”, – подчеркнул Корниенко.

Контекст:

До назначения на должность министра экономики Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина.

На посту министра экономики Любченко сменил Игоря Петрашко, которого парламент 18 мая отправил в отставку.

Шмыгаль сменил на посту премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года голосами 353 нардепов отправила Гончарука в отставку. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В августе 2019-го – феврале 2020-го Шмыгаль был председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации, в феврале – марте 2020 года – вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий. До этого работал в бизнесе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Режим ЧС объявлен в семи районах Приамурья из-за паводка

12.09 / В распродаже тюрем основной интерес для покупателей представляют земельные участки – Минюст Украины

10.05 / Афганистан и “Талибан” объявили перемирие по случаю окончания Рамадана

02.07 / 1 июля боевики на Донбассе 26 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

06.08 / США укрепят своё присутствие в Арктике на фоне «российской и китайской угроз»

04.09 / Немецкий политик – отравление Навального — не повод спешить с отказом от «Северного потока — 2»

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

19.12 / Пожар произошел в здании Мосгоргеотреста

09.02 / В Украине неэффективно или с нарушениями использовали 338 млн грн, выделенных на экстренную медицину – Счетная палата

14.04 / Рэпер Эллей согласился выплатить 1,5 млн рублей после ДТП в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика