Вспышка штамма “Дельта” в Украине может произойти в любой момент – Ляшко

“Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года”, – сказал министр.

Он напомнил, что к концу августа прошлого года в Украине выявляли около 2,5 тыс. случаев, а с начала осени начался рост количества заболевших.

“Штамм “Дельта” значительно интенсивнее поражает людей, поэтому вспышка может быть в любой момент. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививки и исключить коллапс системы охраны здоровья. Поскольку вакцинированные люди очень редко попадают в больницу и болезнь протекает легче, люди не попадают в реанимацию”, – отметил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По последним данным ведомства, в Украине уже подтверждено 147 случаев инфицирования штаммом “Дельта”, быстрее всего он распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в Минздраве. К 5 августа в Украине сделали 6 млн прививок, полностью вакцинированы 2,2 млн человек.

В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.

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