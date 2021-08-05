 

Жители Донбасса понимают, что РФ – сторона конфликта – Зеленский

05.08.2021, 20:42, Новости дня
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Об этом в интервью каналу “Дом”, вышедшем 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Он отметил, что в рамках переговоров по завершению войны на Донбассе Германия и Франция “пытались как-то очень аккуратно заявлять” о том, что РФ – сторона конфликта. 

“Аккуратность в этом смысле не работает, я считаю. Тут все мы должны четко понимать: в Трехсторонней контактной группе стороны конфликта – Украина и Россия. Все должны это понимать. Люди на оккупированных территориях тоже это понимают. Даже те, кто сейчас смотрит и не верит, а в глубине души они знают, что я прав. Просто поверить в это – значит признаться, что ты ошибался все эти годы, что “мы с Россией едины”, ты в это верил. Но это не так. Это не так”, – добавил президент. 

Зеленский, отвечая на вопрос о том, что может объединить украинцев по две стороны линии разграничения, сказал, что жителям оккупированных территорий сегодня тяжело “устоять против информационных атак, сложной жизни, устоять и остаться в душе и в сердце украинцем”, так как им нужно выживать. 

“И вот школа. На ней флаг “ДНР”. Ну, а где, где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу. И ему нужно как-то разговаривать с детьми и как-то постараться донести до них объективную информацию – вот это задача. Вот это – информационная победа. Это намного важнее любой пули. Это важнее. И такие вещи люди внутри [оккупированного] Донбасса должны делать”, – пояснил президент. 

Он вспомнил о запуске канала “Дом”. 

“Тут же вопрос не о финансах. А вопрос о наших ценностях. Это реально наши украинцы. Это реально наш дом, наш дом – Украина. И мы вещаем туда и говорим: “Мы с вами живем в одном доме. Сейчас временно в разных комнатах. Но это временно. Мы все – под одной крышей однозначно”. Нам надо говорить там с людьми. Не потерять нашу связь”, – добавил президент. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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