 

“Зеленский боится массовых протестов”. “Нацкорпус” ответил на обыски у членов Азовского движения в Харькове

05.08.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Реальная причина такого “показательного выступления” – желание власти зачистить улицу. Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не дадут ему сдать Украину”, – говорится в заявлении. 

Партийцы отметили, что все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли обыски – это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты. 

“Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам”, – заявили в “Нацкорпусе”.

“Национальный корпус” призвал все проукраинские силы “поддержать защитников Украины, которых преследует власть”. 

“Один из задержанных – автор известного во всем мире лозунга “Путин – х..йло”, харьковский патриот, ветеран русско-украинской войны Сергей Величко (Чили). Сегодня он пострадал за свою активную гражданскую позицию. Вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский обратился к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает изменить национальные интересы государства”, – убеждены в партии.

В “Нацкорпусе” напомнили, что 6 августа в 10.00, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова.

“Уверяю – мы умеем и будем драться за своих людей!” – написал в Telegram руководитель центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир полка “Азов” Максим Жорин.

Контекст:

Служба безопасности Украины 5 августа сообщила, что проводит обыски у членов “Национального корпуса” в Харьковской области.  “На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников “Нацкорпуса”, – сказали в СБУ. В спецслужбе отметили, что следственные действия еще не окончены, детали сообщат позже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / Эксперт: У российских регуляторов должны быть рычаги воздействия на западных IT-гигантов

29.01 / Спутник «Глонасс» временно вывели из орбитальной группировки

29.01 / Генсек ООН получил прививку от СOVID-19

29.08 / Анонсирован новый запуск «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова»

29.01 / В полиции Капитолия попросили навсегда оградить здание Конгресса США

12.03 / Зоозащитники осудили клип Украины для Евровидения из-за эксплуатации редкой птицы

23.07 / Трамп объявил о резком увеличении федеральных сил в городах США

14.02 / Байден призвал Конгресс ужесточить закон о ношении оружия

28.04 / В Индии пятизвездочный отель Ashoka решили превратить в госпиталь для судей, больных COVID-19

16.02 / Минюст: Навального не освободят по требованию ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика