“Зеленский боится массовых протестов”. “Нацкорпус” ответил на обыски у членов Азовского движения в Харькове

“Реальная причина такого “показательного выступления” – желание власти зачистить улицу. Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не дадут ему сдать Украину”, – говорится в заявлении.

Партийцы отметили, что все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли обыски – это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты.

“Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам”, – заявили в “Нацкорпусе”.

“Национальный корпус” призвал все проукраинские силы “поддержать защитников Украины, которых преследует власть”.

“Один из задержанных – автор известного во всем мире лозунга “Путин – х..йло”, харьковский патриот, ветеран русско-украинской войны Сергей Величко (Чили). Сегодня он пострадал за свою активную гражданскую позицию. Вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский обратился к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает изменить национальные интересы государства”, – убеждены в партии.

В “Нацкорпусе” напомнили, что 6 августа в 10.00, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова.

“Уверяю – мы умеем и будем драться за своих людей!” – написал в Telegram руководитель центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир полка “Азов” Максим Жорин.

Контекст:

Служба безопасности Украины 5 августа сообщила, что проводит обыски у членов “Национального корпуса” в Харьковской области. “На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников “Нацкорпуса”, – сказали в СБУ. В спецслужбе отметили, что следственные действия еще не окончены, детали сообщат позже.

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