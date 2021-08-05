Путин освободил от должности первого замглавы Минюста России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук.

«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации … Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», –говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.