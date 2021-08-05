 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 млн

05.08.2021, 20:38, Новости дня
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, количество заражений COVID-19 во всем мире достигло 200 174 883, от заболевания скончались 4 255 892 человека, передает РИА «Новости».

Уточняется, что наибольшее число инфицированных выявлено в США – более 35 млн. На втором месте Индия (около 32 млн), на третьем – Бразилия (почти 20 млн), на четвертом – РФ (более 6,3 млн), на пятом – Франция (более 6 млн).

В мае общее число заразившихся коронавирусом в мире превышало 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.



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