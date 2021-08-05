Зеленский обвинил ранее управлявших Украиной людей в ненависти к ней

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее.

«Просто люди, которые управляли страной, – они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь – ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну», – сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом», информирует РИА «Новости».

Зеленский считает, что люди, которые ранее управляли Украиной, «созданы для другой страны».

«Ты просто для другой страны создан, ты житель другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое», – добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».