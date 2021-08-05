 

Forbes признал Сергея Шнурова самым богатым представителем российского шоу-бизнеса

05.08.2021, 20:36, Разное
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Представители журнала Forbes составили рейтинг самых богатых в РФ представителей шоу-бизнеса. Список возглавил лидер группы «Ленинград». Согласно данным издания, за период 2019-2020 года Сергей Шнуров заработал около 9 миллионов долларов.
Основной заработок артиста – это выступления на корпоративах и частных концертах. За один выход на сцену Сергей Шнуров запрашивает 150 тысяч долларов. Как сообщают создатели рейтинга, один из российских миллиардеров называл даже большую сумму за услуги лидера «Ленинграда» – 300 тысяч долларов.

На второй позиции оказался Егор Крид с заработком в 6,9 миллионов долларов, а закрывает тройку лидеров Дима Билан с доходом 6,8 миллионов долларов. Согласно данным «Глобалмск», из-за пандемии коронавируса заработки представителей российского шоу-бизнеса во время карантина упали на 12%. У многих артистов отменились запланированные корпоративы и выступления.



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