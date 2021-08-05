Ученые установили, в каком возрасте женщины полностью довольны своим телом

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05.08.2021, 20:36, Разное
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Международная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии установила, в каком возрасте женщины полностью довольны телом, которое имеют. Над этим исследованием работали специалисты Оклендского и Квинслендского университета, а также университета Гриффита.
В течение шести лет исследователи наблюдали за 15 тысячами людей в возрасте от 18 до 94 лет. Периодически участникам эксперимента предлагалось оценить, насколько они довольны собственным телом. Специалисты предложили шкалу от 1 до 7 и спрашивали об отношении испытуемых к размеру, форме и внешнему виде тела. Выяснилось, что удовлетворенность внешним видом возрастала у мужчин и женщин в пожилом возрасте. Представители сильного пола могли сказать, что полностью довольны собственным телом в промежутке от 59 до 64 лет, а прекрасный пол ощущал это в 60 лет.

Ученые предполагают, что такие результаты могут свидетельствовать о том, что в таком почтенном возрасте люди думают не о внешности, а о здоровье. На протяжении жизни мужчины давали более высокие оценки своему телу, чем женщины. Пик неудовольствия у представительниц слабого пола припадал на 24-39 лет, а у сильного пола – от 44 до 49 лет. Исследователи думают, что женщины недовольны своей внешностью из-за навязанных стандартов красоты. Кроме этого, на их восприятии самих себя сказывается послеродовой период и набор веса в период беременности.

Источник: www.gazeta.ru



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