Мнение: Штурманы и песочница

Вчера вы очень хорошо письмо разобрали.

То есть тема паровоза в начале отношений вам понятна.

Давайте немного обобщим и разберем еще пару писем на эту тему.

Как устроен паровоз?

Вот я нашла картинку в интернете на эту тему:

Паровоз человека – это его хлеборезка на колесиках + шкатулочка, хламом из которой паровоз греет свой котел. Если шкатулочка интегрирована прямо в хлеборезку, получается танк – машина Победителя.

Проводить аналогию психологии и инженерии не только можно, но и нужно.

Как люди изобретают и совершенствуют технику для удовлетворения своих потребностей, так они и психологические механизмы изобретают и приспосабливают для того же самого.

Цель любого паровоза – обеспечить быструю динамику, притащить партнера как товарный вагон из пункта А в пункт В.

Воля партнера при этом игнорируется.

У любого паровоза есть два режима, тяни-толкай и догоняй.

С режимом тяни-толкай все понятно, а вот в режиме догоняй неопытные наблюдатели не всегда видят паровоз.

Но этот режим тоже используется для того, чтобы двинуть динамику щипцами.

Поэтому отличий с толканием почти нет. Менее грубо, но более противно.

Главная ошибка паровоза – видеть в людях товарные вагончики.

У товарного вагона нет собственного двигателя, поэтому если его не прицепить к паровозу, он так и останется мокнуть под дождем.

Если паровоз поймет, что все люди имеют свой двигатель, все люди – субъекты и сами выбирают направление движения, он перестанет быть паровозом.

Вы наверное помните, что Штурманы бывают не только паровозами, но и ждунами.

Ждуны сидят, сложив на коленочках ручки, и ждут, что им все принесут на блюдечке с голубой каемочкой.

У ждунов та же цель, что у паровозов, но они ждут, что цель достигнется без их участия.

Это еще более царственная позиция, чем паровоз. Ждун считает себя настолько большой фигурой для всех, что воображает тяготение к себе, как если бы он был планетой.

Когда ждун понимает, что никто к нему сам не тянется, он превращается в паровоз и начинает тянуть.

Если же Штурман начинает учиться "уважать партнера", он придумывает более хитрые способы, как другого тянуть. Например, начинает внезапно убегать, в надежде, что другой погонится. Или исчезает, чтобы другой забеспокоился. Или не договаривает, чтобы другой переспросил. Или говорит загадками, чтобы другой ломал голову. В общем вытягивает внимание щипцами.

Как же строить отношения без щипцов?

Чтобы научить Штурмана строить отношения, его нужно вернуть в детскую песочницу, как если бы ему было три года.

Чуть позже я расскажу правила игры в Песочницу и то, как с помощью такого игрового пространства мы будем формировать границы.

Но пока просто представьте, что если маленький Штурман хочет подружиться с другим ребенком в песочнице, он должен вступить с ним в совместную игру, и если совместная игра другому ребенку понравится, получится дружба.

Представьте, что Штурман-ждун не проявляет ни малейшего интереса и участия к другому, а просто ждет, что другой ребенок сам попросится с ним играть.

Не дождавшись, Штурман превращается в паровоз и начинает командовать второму ребенку, как с ним играть.

В том и другом случае Штурман считает себя лучше и главней второго ребенка, и если он старше, если у него лучше игрушки, то есть если у него – запас ОЗ, его доминирование может быть оправдано. Но если ОЗ равная и тем более если Штурман уступает второму по возрасту и качеству игрушек, у него ничего не получится.

Надо ли говорить, что в качестве своих вагончиков паровозы всегда почти выбирают людей с ОЗ больше?

Как надо играть в песок, чтобы познакомиться и подружиться?

Во-первых, нельзя приходить в песочницу и как коршун налетать на другого и его игрушки.

А паровозы всегда так делают.

Почитайте диалоги Штурманов при знакомстве. В блоге много таких писем было.

Они налетают так, будто все только их и ждали, будто нет ничего интересней сближения с ними, будто куличики – это так, для отвода глаз, а цель другого – обрести себе Штурмана.

Многие пишут про Штурманов "голод", "нужда". Но это следствие, друзья.

Дружба и любовь – это не пища, в обморок от недостатка этого никто не падает.

Нужда Штурмана – это его зацикленность на реализации его плана.

Фокус Штурмана при знакомстве приклеен к собственной цели, будто другого можно взять как предмет.

Штурмана еще и рассмотреть не успели, а он уже все решил и стремится к цели.

Для нормального знакомства в песочнице (и везде) нужна непринужденность.

Только благодаря непринужденности появляется спонтанность.

“Непринужденность” – это когда ваша цель – сам процесс, а не результат, само общение, а не то, что вы можете получить от человека.

Целью прихода в песочницу должна быть игра с песком. Причем, если вы пришли в песочницу, у вас должно быть представление, как вы там собираетесь играть самостоятельно. Вы не можете изначально рассчитывать на участие другого, потому что вы не знакомы, договора нет. Вот если это ваш старый друг, тут да, вы, по сути, продолжаете начатую раньше игру. И то может оказаться, что ваш друг не хочет продолжения. А новый человек – это новая игра, не по вашим правилам, а по тем, которые возникнут в новых отношениях, если возникнут.

И вот вы приходите в песочницу, у вас есть пара совочков, ведерко и формочки. Вы можете улыбнуться и поздороваться, потому что невежливо делать вид, что другой человек – пустое место, даже если он – незнакомый. Но вы не должны вести себя так, будто он сидел и ждал вас, и вот вы пришли и его осчастливили.

Сближение не должно быть целеустремленным, потому что вы должны получить встречную активность.

Вы ведь помните, что второй – не вагончик?

Вы раскладываете формочки, начинаете наполнять ведерко песком, при этом приветливо поглядываете на другого. Если он не смотрит на вас, вы играете сами, по крайней мере до того момента, пока не заметили его внимания в вашу сторону. Делайте из песка что-то интересное и другие этим заинтересуются, не сидите с совком в руке и с вопросом на лице. И когда другой проявляет к вам внимание, например смотрит на вас, вы можете спросить о его игре, предложить ему присоединиться к вашей игре и взять что-то из ваших игрушек. Очень полезно иметь то, чем можно поделиться с другими, и в материальном смысле и нематериальном.

Если вы самостоятельны, увлечены чем-то, но при этом дружелюбны и готовы к партнерству, у вас не будет проблем с началом отношений.

Очень важно, чтобы ваша инициатива не обгоняла во много раз расположенность к вам, иначе это будет не хорошая инициатива, а агрессивный напор.

Все это со скидкой на гендерные правила.

Надо всегда допускать мысль, что другой человек не хочет с вами сближаться, он может ждать кого-то другого или просто любить играть один. Поэтому, инициируя что-то, фокусируйтесь на обратной связи, на совместной игре, а не на своей штурманской цели.

Штурманы уверены, что любая игра – это всегда для отвода глаз, а человек нуждается в быстром сближении так же как Штурман.

Самим Штурманам тоже ничего почти не интересно, и если они пришли за любовью, они хотят говорить о любви к себе. Вот почему с ними так скучно.

То, что отношения существуют для того, чтобы вместе заниматься чем-то интересным, Штурманы не знают.

Потому они и паровозят, что уверены: другому как и им все равно куда направляться, лишь бы вместе.

Вчерашняя автор повторяла мужчине, что любит красивое и интересное, но ничего интересного ему не рассказала и ничего красивого не показала.

Интересное общение складывается из пересечения интересов, из умения вовлечь другого в свои интересы и вовлечься в его. Чем больше у вас любопытства к разным сторонам жизни, чем больше у вас запас спонтанности, то есть юмора, идей, наблюдений и впечатлений, тем интересней общаться с вами. Но не путайте с этим Выскочку, которая без ума только от себя, а все остальное ее интересует в качестве фона для автопортрета.

Почитайте вчерашнего Штурмана. Ей совсем нечего сказать, кроме риторических фраз, поэтому она то ускользает, то напирает. Мужчина не интересен ей, ей интересна динамика. Она хочет побыстрей сблизиться и назначить мужчину своим МЧ, дальше она будет думать о надоях, подсчитывать вложения в экселе, собирать его обещания в шкатулочку, звоночки – в анти-шкатулочку, перебирать в перерывах между встречами, обсуждать с подругами, строить планы на совместную жизнь, читать статьи "добавь огоньку в постели". Вот это Штурманы называют "отношения".

Отношения ради отношений и ради разговоров об отношениях.

Все ради "мы", чтобы сделать свое Я больше, значительней. А совместных интересов никаких не нужно, самый интересный интерес – они сами.

И любой Штурман очень удивится, если сказать ему, что в песочницу приходят, чтобы играть в песок, и знакомятся в песочнице, чтобы вместе играть в песок.

Что, реально? В песок? Штурман вам не поверит.

Разве может быть интересно строить что-то из песка? Интересней, чем любить Штурмана?

Я вам для примера другого адского Штурмана покажу.

Этот ищет любви к себе не в сфере романтики, а в блогосфере.

Он ведет блог и понять не может, почему этот блог никому не интересен.

Он и мне письмо написал, чтобы продвинуть свой блог.

Но продвижение такое не даст ему ничего, хотя его и прочитают сейчас несколько тысяч человек. Я даже ссылку в его письме убирать не буду.

Никакой пользы это автору не принесет.

Потому что вместо интереса к какому-то делу у него – паровоз, которым он хочет тащить других к своей эгоистичной цели.

Опишите его паровоз подробно.

Расскажите все про его Штурмана, и про вектор Штурмана в Попрошайку.

obychnyparen

Здравствуйте, Эволюция!

Возможно моя ситуация будет интесна Вашим читателям.

Я юрист, 30 лет, живу в Москве, женат, двое детей. О Вашем блоге знаю с 2017 г.

В начале года начал в интернете писать для души о том, что считаю важным для большинства себе подобных. В какой-то момент в голове как будто “щёлкнуло” и я понял, что я могу и хочу сказать. Возможно также повлияло осознание скоротечности жизни.

В ЖЖ статистика оставалась по нулям, соответственно моей социальной активности, поэтому его я скоро забросил.

Основные надежды возлагал на Яндекс Дзен. Но спустя полгода и 50 постов прироста подписчиков и прогресса в показателях особо нет, и я начинаю терять мотивацию. На монетизацию я и не претендую. Зарекаться конечно не стану, но надеюсь воздержаться, даже если такая возможность появится.

На имеющихся страницах в фб и вк посты также дублирую. Там общая аудитория человек 150-200, но обратной связи практически нет. Я недавно к ним даже обратился со специальным постом: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2526229120840789&id=100003611787259&ref=bookmarks

Не очень понимаю, где проходят границы в области взаимоотношений с читателями в моей ситуации. С одной стороны, сам я лайки ставил лишь в редких случаях, когда качество контента таково, что нельзя не поставить. И часто просто об этом не задумывался.

А когда автор “попрошайничает” в каждом посте, я может даже и поставлю, но сам бы так делать не стал.

Мне хотелось бы найти свою аудиторию. А для этого нужен охват. Как его получить в границах (кроме различных платных услуг?). Насколько уместно просить у читателей лайков/подписок и в какой форме?

Меня на самом деле интересуют даже не лайки. А скорее чтобы те, кто увидел что-то близкое, скинули бы ссылку кому-нибудь ещё. Но люди обычно сами так поступают, если действительно захотят, вне зависимости от наличия чьей-то просьбы. Да и предлагать кому-то свои излияния более активными способами, чем просто разместив в их интернете, мне неловко. И все таки решился вот Вам написать.

Буду Вам весьма признателен, если сочтёте возможным ответ/разбор.

С уважением, Сергей Абрамов.