Мнение: Чубайс о смене мировых элит, солнечная энергия на Колыме и банки против угля

1. Анатолий Чубайс, бывший властелин российской электроэнергетики и нанотехнологий, предрекает мировую революцию и смену стран-лидеров в ближайшие несколько десятилетий. Похоже, господин Чубайс намекает на снижение спроса на углеводороды в результате позеленения энергетики:

https://lenta.ru/news/2021/08/04/chu/

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне. <…>

По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

Чубайс объяснил, что Россию может ожидать «уникальный» удар, но в то же время перед ней открываются и новые возможности. Он отметил, что беспрецедентность ситуации объясняется особым положением страны, ролью топливно-энергетического комплекса, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.

Текущие процессы спецпредставитель президента сравнивает с технологической революцией конца XVIII — начала XIX веков. Однако, уверен он, нынешние изменения пойдут куда быстрее, на полный переход потребуется порядка 30-50 лет.

О том, почему глобальное позеленение никак не может произойти быстро, не решит всех проблем человечества и создаст новые проблемы (вроде захоронения/переработки лопастей ветряков и аккумуляторов электромобилей), мы уже много раз говорили. Даже если в развитых странах откажутся от угля, на долгие десятилетия его заменит более экологичный газ, который позволит сбалансировать электрогенерацию с учётом ненадёжности погодозависимой ветро- и солнечной энергетики.

Тем не менее, Россия готовится к любому развитию событий:

https://lenta.ru/news/2021/08/04/niz/

Российское правительство создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на нефть и газ на фоне развития альтернативной энергетики. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

На начальном этапе стоит задача выявить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить все сценарии и выработать оптимальный. За последний месяц власти организовывали дискуссии в закрытом режиме по поводу подготовки страны к перестройке мировой экономики. Источник издания уверяет, что снижение углеродоемкости экономики России рассматривается властями как важная задача.

Минэкономразвития станет отвечать за «зеленое» финансирование, за научное сопровождение — Минобрнауки, за реструктуризацию реального сектора — Минпромторг; за энергетику и водородные проекты — Минэнерго, за климатические проекты — Минприроды. Есть понимание, что спрос на российские энергоносители будет скоро на низком уровне, говорит один из собеседников издания. В настоящее время более 50 процентов российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.

2. Стоит отметить, что российские власти далеки от углеводородобесия, которое приписывается им отдельными зелёными эльфами 85 уровня. Там, где альтернативная энергетика может быть полезна, она применяется:

https://www.eastrussia.ru/news/promyshlennaya-solnechnaya-elektrostantsiya-zarabotaet-osenyu-na-kolyme/

Первая промышленная солнечная электростанция заработает осенью на горно-обогатительном комбинате Кубака в Северо-Эвенском районе Магаданской области. Пусконаладочные работы начнутся в сентябре. Масштабный «зеленый» проект реализует на своем производственном участке Омолонская золоторудная компания, входящая в структуру Полиметалла.

Как сообщает пресс-служба Полиметалла, в настоящее время специалисты крепят к опорам так называемые столы размером метр на полтора. На площади в 12 футбольных полей впитывать энергию солнца будут пять тыс. фотоэлектрических модулей. Мощность «зеленой» электростанции составляет два с половиной мегаватта.

Как рассказал главный энергетик ГОК «Кубака» Омолонской золоторудной компании Никита Загайнов, работа станции предполагается в круглогодичном режиме. Работать она будет в составе единой системы энергоснабжения, обеспечивая снижение выработки электроэнергии по дизель-генераторным установкам. Сегодня Кубаку питает энергокомплекс, состоящий из трех дизельных электростанций. Основные потребители – подземка и золотоизвлекательная фабрика.

3. Вооружившись зелёной идеологией, глобальные банки рассчитывают заполучить контроль над угольной отраслью:

https://lenta.ru/news/2021/08/03/climate_bank/

Мировые финансовые организации придумали план спасения планеты от глобального потепления за счет выкупа и закрытия угольных компаний в Азии. Инициативу разработала британская страховая компания Prudential при участии Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB), сообщает «Би-би-си».

Меры направлены на устранение масштабного антропогенного источника выбросов углерода. Согласно плану, государственно-частные партнерства, включая крупные банки HSBC и Citi, займутся приобретением угольных электростанций, чтобы в ближайшие несколько лет плавно завершить их работу, снижая объем вредных выбросов. Пилотную программу рассчитывают запустить в Индонезии, на Филиппинах или во Вьетнаме к масштабной мировой конференции ООН по климату COP26, которая состоится в Глазго (Шотландия) в ноябре.

«Приобретая станцию, которая может находиться в эксплуатации еще полвека, мы можем сделать ее углеродно-нейтральной на пятнадцать лет раньше», — пояснил вице-президент ADB по Восточной и Юго-Восточная Азии Ахмед Ма Саид (Ahmed M Saeed).

Разумеется, продажа угольных предприятий должна происходить на выгодных условиях, а реальное закрытие угольных станций вполне можно будет и отложить под каким-нибудь благовидным предлогом.