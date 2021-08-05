Пэрис Хилтон о женихе Картере Реуме, беременности и имени для будущей дочери

На прошлой неделе 40-летняя Пэрис Хилтон неожиданно для самой себя стала главным ньюсмейкером – таблоиды в один голос сообщили, что светская львица беременна и даже ждет близнецов. Пэрис оперативно опровергла информацию в своем авторском подскасте This Is Paris. Также тот факт, что Пэрис не беременна, подтвердила и ее сестра, Ники Хилтон. Но ведущая не скрывает, что хочет стать мамой и вновь подтвердила свое желание в интервью кулинарному изданию Delish, на видео-обложке которого она появилась накануне. Оно приурочено к выходу пилотной серии ее кулинарного шоу Netflix Cooking School.

После помолвки с Картером Реумом звезда еще серьезнее стала думать о беременности и даже заморозила свои яйцеклетки. Это ей посоветовала сделать ее подруга Ким Кардашьян.

Я ненавижу уколы, но мне нужно было делать их по несколько раз в день. Это больно и неприятно, и я ненавидела эту часть. Но я очень счастлива, что мы это сделали. Это непростой процесс, очень много эмоций. Но мне повезло иметь такого замечательного партнера в лице Картера. Просто удивительно наконец почувствовать, что такое настоящая любовь. Не думаю, что когда-либо такое испытывала, – рассказала Пэрис.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян в Netflix Cooking School

К будущей беременности Хилтон готовится основательно. По ее признанию, для малышей она хочет стать не только мамой, но и подругой:

Сейчас я больше сосредоточена на детях, чем на миллиардах… Я равняюсь на свою маму – хочу быть их лучшим другом, чтобы они могли поговорить со мной о чем угодно. С нетерпением жду, когда мы будем вместе делать все эти забавные детские вещи, устраивать чудесные вечеринки в честь дня рождения… Я просто хочу, чтобы мои дети чувствовали себя любимыми и счастливыми.

Кстати, звезда уже даже выбрала имя для дочери – Лондон Мэрилин Хилтон-Реум (но, спарведливости ради, это уже не совсем новость). Имя сына она пока оставила в секрете, но намекнула, что оно тоже будет “географическим”.

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Публикация от Delish (@delish)

Пэрис рассказала, что всегда стремилась заработать миллиард долларов, но только потому, что терпела неудачи в делах сердечнх. И только после встречи с Картером она “успокоилась” и “разрушила стены вокруг себя”:

Это был такой исцеляющий опыт – я, наконец, разрушила эти огромные стены, которые возвела вокруг своего сердца и души… Что касается пандемии и карантина, мне действительно нужен был этот перерыв, чтобы остаться дома. Это было бы невозможно, если бы всего этого не было. Мне пришлось бы летать по миру из-за работы, и мы бы не стали настолько близки.

Ранее Пэрис несколько раз находилась в абьюзивных отношениях, о чем она не единожды рассказывала прессе. Сейчас, по ее словам, все иначе:

Он не похож ни на кого, кого я когда-либо встречала. Он – первый, кого я впустила в свое сердце, кому я полностью доверяю. Он мой единомышленник, поддерживает меня и позволяет чувствовать себя в безопасности. Просто потрясающе наконец почувствовать, что такое настоящая любовь. Не думаю, что когда-либо испытывала это раньше.

Пэрис Хилтон и Saweetie

Напомним, в свой день рождения, 17 февраля этого года, Пэрис получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Картера Реума. Помолвку отметили белой вечеринкой на экзотическом острове. Избранник Пэрис – довольно известный бизнесмен: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер автор книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.