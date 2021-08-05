 

«Ширевом Шура ширнуться спешит – шустро шприцем об штанину шуршит»: в Петербурге издадут сборник скороговорок, помогающих адаптироваться к городским реалиям

05.08.2021, 19:51, Разное
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Сотрудники кафедры диалектологии СПБГУ заявили о работе над созданием сборника коротких скороговорок и пословиц, помогающих иногородним быстрее усвоить особенности петербургского диалекта и быта.

«Долгое время проблема адаптации иногородних к реалиям Северной столицы никак не решалась, они приезжают сюда, но не знают нашей фонетики, не знают нашего жизненного уклада, старых петербургских обычаев. Недавно полицию засыпали жалобами на аккуратно разложенные по парадным шприцы. Мы решили с этим бороться», – заявил кандидат филологических наук Аполлинарий Ягужинский, продемонстрировав журналистам ещё несколько примеров. 

«При проспекте в переулке прирезал Пётр Петра за булку. Тише Петя, не стони, Петю в Мойку урони» – эта замечательная скороговорка не только приучает приезжих правильно называть хлебобулочные изделия, но и учит правильно вести себя в конфликтных ситуациях», – добавил учёный. 

Сборник планируется издать миллионным тиражом, снабдив его иллюстрациями, а также полезными для ориентации в городе адресами и телефонами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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