 

Российским медикам разрешили не надевать защитные комбинезоны в «красных зонах»

05.08.2021, 19:50, Разное
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В начале пандемии, когда было очень мало данных о коронавирусе и его передаче, «скафандры» казались единственным и безальтернативным вариантом защиты медиков в отделениях интенсивной терапии, рассказал Проценко.

«В таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире утверждает о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности», — объяснил Проценко.

Врач отметил, что специалисты неоднократно обращались к Роспотребнадзору с просьбой облегчить условия труда работников «красных зон». В результате главный санитарный врач Анна Попова подписала изменения в рекомендациях ведомства.

Согласно обновленному документу, теперь врачи могут выбирать между защитным комбинезоном и удлиненным хирургическим или медицинским халатом, одноразовым или многоразовым. Для защиты верхних дыхательных путей допускается использование респираторов, медицинских масок и пластиковых щитков в зависимости от условий и характера выполняемой работы.



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