Российская история еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма – Зеленский

Об этом в интервью каналу “Дом”, вышедшем 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы должны разделять две вещи. Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев. Это неправда. А это тот нарратив, который показывают в России. Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским”, – сказал президент.

Он считает, что большому количеству граждан РФ “стыдно за все, что связано с Крымом”.

“Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас “Крым”, а не “Донбасс”? У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже – погибших намного больше, тысячи людей. А потому что Крым – это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально – может быть, на поколение, на два – так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать”, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что после начала российской агрессии многие русскоговорящие украинцы начали говорить на украинском – “потому что им неприятно даже, потому, что убили брата, отца”.

“Поэтому я четко разделяю, что там есть много русских людей, которые поддерживают нас, украинцев”, – резюмировал президент.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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