 

Российская история еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма – Зеленский

05.08.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в интервью каналу “Дом”, вышедшем 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

“Мы должны разделять две вещи. Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев. Это неправда. А это тот нарратив, который показывают в России. Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским”, – сказал президент. 

Он считает, что большому количеству граждан РФ “стыдно за все, что связано с Крымом”. 

“Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас “Крым”, а не “Донбасс”? У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже – погибших намного больше, тысячи людей. А потому что Крым – это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально – может быть, на поколение, на два – так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать”, – сказал Зеленский. 

Глава государства отметил, что после начала российской агрессии многие русскоговорящие украинцы начали говорить на украинском – “потому что им неприятно даже, потому, что убили брата, отца”. 

“Поэтому я четко разделяю, что там есть много русских людей, которые поддерживают нас, украинцев”, – резюмировал президент. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.08 / Первый белорусский дипломат за границей поддержал массовые протесты на родине

23.06 / “2021-й – год разводов”, “Может, он говорит о Позитиве?” В сети обсуждают интригующее заявление Потапа

08.10 / Московская биржа открылась ростом

25.06 / Эксперт оценил появившиеся в СМИ данные экзитполов о голосовании по поправкам

28.07 / Компания Hyundai проводит испытания обновленной Creta

12.01 / Ученые обеспокоены быстрым развитием искусственного интеллекта

06.10 / Guardian – Джонсон предупредил уставших от коронавирусных ограничений британцев о тяжёлой зиме

31.08 / Беспилотные модели Audi протестируют дорогами Китая

22.10 / Верещук: Муж дрался из-за меня. Приехал с другом на бэхе-тройке, и все так быстро произошло

02.07 / Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика