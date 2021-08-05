 

В Малайзии выявили более 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. Впервые за время пандемии

05.08.2021, 19:48, Новости дня
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До этого число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране ни разу не превышало отметку в 20 тыс.

За сутки в среду зарегистрировали 164 летальных случая от коронавирусной инфекции.

С 1-го июня власти Малайзии ввели локдаун в стране из-за резкого прироста заболевших COVID-19 в конце мая – более чем 9 тыс. за сутки, писало Bernama.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации правительства Малайзии, на 5 августа в стране было выявлено 1,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 10 тыс. пациентов с COVID-19.

По данным сайта Worldometers, Малайзия – седьмая в мире страна по числу новых заражений коронавирусом в сутки.   

Согласно информации департамента статистики Малайзии, население страны в первом квартале 2021 года составляло 32,75 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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