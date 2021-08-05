Зеленский заявил, что жители оккупированного Крыма и Донбасса должны праздновать День Независимости Украины

Такое мнение в интервью каналу “Дом”, вышедшем 5 августа, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Людям на оккупированной территории Донбасса и в Крыму сложно, и там опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит. Не соглашаться, да. И День Независимости праздновать. Да, не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что это опасно. Не надо. Берегите свою жизнь. Но дети. Детям надо говорить, кто они. Детям, дома”, – сказал он.

В этом же интервью Зеленский подчеркнул, что Крым и Донбасс никогда не будут российской территорией, а также высказал мнение, что тем жителям оккупированных регионов, которые считают, что им “в Россию”, следует туда и уезжать.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Среди мероприятий по случаю Дня Независимости – военный парад и праздничный концерт. Также на внеочередное торжественное заседание соберется Верховная Рада.

В 2014 году Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума аннексировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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