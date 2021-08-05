В РПЦ не поддержали идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению

Уравнивание удержания ребенка одним из родителей с похищением неоправданно расширит вмешательство государства в семью, что может повлечь трагические последствия, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в трансляции ОНФ «Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей» предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению, добавив, что поддерживает инициативу минюста об уголовном преследовании таких родителей. Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, и сделать процедуру медиации при разводах обязательной.

«Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть – это части 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предусмотренные в них меры вполне соразмерны и разумны. Предложение заменить их на меры уголовно-правового характера выглядит как неоправданное стремление расширить государственное вмешательство в семейные конфликты. Между тем российское общество уже не раз показывало неприятие такого расширения», – приводит РИА «Новости» слова Лукьянова.

По его мнению, подобное предложение свидетельствует о полном непонимании характера и специфики семейных отношений и конфликтов и при реализации приведет к «чудовищным последствиям», в том числе к эскалации проблем в отношениях между разведенными родителями, от которых пострадают в первую очередь дети.

«Сфера семейных отношений, особенно конфликтных, крайне деликатна. Любое неосторожное вторжение в нее извне, в том числе со стороны государства, может повлечь за собой непредсказуемые и трагические последствия. В особенно это касается использования столь жесткого инструмента, как уголовное право», – подчеркнул священник.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает предложение заслуживающим всестороннего общественного обсуждения с участием родительских организаций – ведь именно семьи станут объектом подобного правового регулирования. Вместе с тем, православная церковь (РПЦ) исходит из того, что приоритет должен отдаваться стратегии укрепления семейных ценностей, воспитанию ответственных родителей, профилактике разводов и семейных конфликтов.

«Проблемы внутри семьи, когда родители не могут «поделить» детей, хорошо известны и, увы, имеют некоторое распространение… Семья не коммерческая корпорация, в которой акционеры и учредители все время что-то делят, пытаться заурегулировать семейные отношения до абсурда, да еще и нормами уголовного законодательства. Это путь в никуда», – добавил он.

Эксперты Патриаршей комиссии, в свою очередь, предложили ввести ответственность для работников органов опеки и попечительства за неправомерное вмешательство в семью.

«Дело в том, что права у органов опеки есть, а ответственности нет. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в дела семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой ситуации и прежде всего помогать семьям, особенно обратившимся за помощью. Часто вместо помощи происходит изъятие ребенка из семьи – страшная травма на всю жизнь. Необходимо исключить рост социального сиротства по вине неправомерно изымающих детей чиновников», – заключил Лукьянов.

Ранее в РПЦ не поддержали отмену штампов о регистрации брака в паспортах.