Более половины россиян изъявили желание проголосовать на осенних выборах

В соответствии с данными квартирного опроса в начале июля 2021 года 51% россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Из них более трети (36%) заявили о твердой уверенности. Не намерены принимать участие в выборах 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились», – говорится на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что «показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года. Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Так же треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились».

«Ближе к дате голосования в 2016 году показатель декларируемой явки увеличился. В сентябре 2016 года уже 63% россиян декларировали уверенность в принятии участия в выборах, из них 44% были твердо уверены. Одна пятая часть опрошенных (19%) не планировали принять участие в выборах. Еще 16% на тот момент опроса не определились со своим участием в выборах», – свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Сообщается, что самые популярные мотивы участия в выборах – гражданский долг (31%), традиция/привычка (20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).

Граждане старше 60 лет чаще говорили, что участие в выборах для них является привычкой или традицией (27%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще сообщала о желании, чтобы голос был учтен (27%).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.