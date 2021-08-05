 

В ЛНР одобренный Киевом закон назвали отказом от Минских соглашений

05.08.2021, 19:44, Новости дня
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Одобренный украинским руководством закон о переходном правосудии свидетельствует о фактическом отказе Киева от исполнения Минских соглашений, сообщил представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

«Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участия в переговорах», – цитирует Мирошника ТАСС.

Этот проект может послужить ущемлению гражданских и политических прав жителей Донбасса, он посягает на их жизнь и свободу.

«В случае принятия Верховной радой Украины данного законопроекта любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений станут бессмысленными, так как законопроект нарушает практически все без исключения пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и не предполагает согласования со второй стороной конфликта никаких норм будущего жизнеустройства территорий», – указал представитель ЛНР.

Если закон будет принят, то нормандскому формату останется только создать пакет санкций против Киева и обсудить этот вопрос в Совбезе ООН.

Законопроект не предполагает предоставления неподконтрольным Украине территориям Донбасса особого статуса, языковой автономии, специального режима трансграничного сотрудничества с российскими регионами, а все эти пункты предусмотрены Минскими соглашениями.

Также документ включает в себя уголовное преследование руководства ЛНР и ДНР, сотрудников местных и республиканских органов власти и силовых структур, бойцов Народной милиции.

Мирошник уверен, что Киев, одобряя законопроект, хочет провести в республиках зачистки, запретить оставшимся работать в органах власти, силовых структурах и системе образования.

Проект предполагает введение военно-гражданской и международной администрации, запрет на выборы, референдумы, заключил он.

Ранее глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает блокировать переговорный процесс в контактной группе по Донбассу.



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