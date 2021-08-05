 

Ксения Бородина прокомментировала новости о самочувствии певицы МакSим

05.08.2021, 19:42, Разное
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Больше месяца певица МакSим была на грани жизни и смерти, так как врачи диагностировали у нее тяжелую форму пневмонии. Новости о том, что у артистки улучшилось самочувствие после выхода из комы, прокомментировала телеведущая Ксения Бородина.
В микроблоге Instagram в разделе Stories ведущей «ДОМа-2» задали вопрос по поводу того, выполнила ли она свое обещание. Ранее Ксения Бородина пояснила об особой связи с Мариной Максимовой. Оказывается, знаменитости родили дочерей в день рождения друг друга. Телеведущая заявляла, что, обязательно позвонит МакSим, когда она выйдет из комы. Подписчики напомнили ей об этом, но экс-супруга Омара Курбанова отреагировала достаточно резко.

По словам Ксении Бородиной, она рада, что певица наконец-то пришла в себя. Однако звезда считает, что Марина Максимова еще достаточно слаба и восстанавливается после тяжелой болезни. Она думает, что в такой ситуации лишние звонки неуместны.

Как пишет издание «Глобалмск», МакSим способна самостоятельно дышать и даже сама сидит. Кроме этого, артистка звонила по видеосвязи Маргарите Соколовой. Во время разговора со своей представительницей певица смеялась и шутила.



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