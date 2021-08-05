 

Анна Семенович рассказала о своем новом возлюбленном

05.08.2021, 19:42, Разное
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Весной 41-летняя Анна Семенович рассталась со своим мужчиной, так как он пытался ограничивать ее свободу. Однако недавно стало известно, что сердце певицы вновь занято. В одном из интервью она пояснила о своем новом возлюбленном.
По словам экс-участницы «Блестящих», она находится в отношениях уже три месяца. Имя ухажера Анна Семенович раскрывать не стала, но открыла поклонникам тайну знакомства. Избранник певицы не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, однако он осмелился подойти к ней в ресторане.

Анна Семенович рассказала, что ее новый возлюбленный является самодостаточным и умным мужчиной. Когда она его увидела впервые, то сразу обратила внимание на обувь, руки и часы кавалера. Ее впечатлило, что житель не хвастается своим статусом и ведет себя адекватно. Певица осознала, что это достойный претендент на ее сердце.

Как пояснила артистка, она уже показала возлюбленному свою квартиру. Он полностью разделяет мечты знаменитости о детях. Осенью она решила заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать матерью.

Источник: www.kleo.ru



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