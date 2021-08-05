Мнение: Письмо: “Немного больше ласк спасут положение”

В письмах про начало общения штруманство очень хорошо заметно, потому что общего у автора и героя еще нет ничего, каждый сам по себе, и когда Штурманы рулят за другого, это бросается в глаза.

А вот штурманство в отношениях увидеть сложней.

Давайте посмотрим, увидите ли вы вот здесь штурманство автора, в том, как она пытается “конструктивно” разруливать конфликт, какие наводящие вопросы она задает, какие направляющие предложения вносит, как пытается разобраться в том, что не так.

И увидите ли вы, почему это так раздражает ее мужчину.

lansarote

Здравствуйте уважаемая Эволюция,

Мне повезло уже как-то попасть на разбор, 3 года назад, за что я благодарна!

Этой любовной истории 3 месяца. Знакомы года 3. Понравился сразу. Он был тогда в отношениях, до момента начала наших отношений. Мне 34 года, он на 10 лет старше. Дети есть у обоих. У него два мальчика, 10 и 14, в разводе, у меня дочка, 5 лет. Где-то с начала года я заметила, что стали больше общаться. Иногда переписывались до полуночи, иногда гуляли, болтали. Я ещё думала, как-то странно, что девушка совсем не ревнует, потому что мы гуляли не редко и подолгу. И с детьми ко мне приходил в гости.

И в апреле как-то встретились послушать музыку и выпить вина. Где-то в полночь поцеловались. С тех пор и вместе. Видимся почти каждый день, были в отпуске сами и с дочкой моей, много проводим времени и друг с другом, и с детьми друг друга. Мы живем к тому же в 10 минутах ходьбы друг от друга.

Говорит, что никогда так счастлив не был, никого так не любил, что очень много для него значу, гордится мной. Я тоже говорю как чувствую, что он самый-самый, хочу быть с ним всегда, никогда не была так счастлива. И вообще, когда всё хорошо, то очень здорово, много тепла, слов, смеха, всего. Весело и интересно проводим время, пикники, озеро, парки, на мотоцикле катаемся, дома что-то устраиваем, друзей приглашаем… Он с дочкой моей хорошо ладит, нравится ей, о чём она ему и сама говорит.

Проблема в конфликтах, вернее, в обхождении с ними. Последний пример – я была после ночного дежурства, не очень хорошего. Мы должны были идти в бадминтон играть и сауну потом. Я хотела, но настроение после ночи плохой было тоже плохим. Попыталась собраться, настроение себе поднять, вышло так себе. Когда встретились, он заметил, я сказала, что да, ночь была сложной, настроение так себе, но немного больше любви и ласки чем обычно, спасут ситуацию. В общем, на пути в раздевалку, он дал мне ракетки, с фразой “чтобы я по крайней мере ракетки вынесла”. “По крайней мере” меня задело, я сказала, что конечно могу, не знала, что это ему так внапряг. Немного повздорили, тут же помирились, играли хуже, чем обычно, и в сауне как-то сильно жарко было. И потом, как часто после конфликтов. Я же вижу, настроение плохое, общается дистанцированно. Но формально всё хорошо, идём обедать, строим планы, но я же вижу, что не всё хорошо. Общается отстранённо. На мой вопрос через время, типа “я вижу, что ты чем-то расстроен, давай поговорим” он отвечает “нет, всё хорошо”. Но дальше идёт так же: формально всё хорошо, по факту нет. И заканчивается всё обычно тем, что мне, видимо, больше надо, потому что подход ищу я. Я должна инициировать потепление в отношениях.

Вчера был второй день такого охлаждения. Звезли мне стол, я приготовила ужин, он в 9 должен был с другом встретиться и потом либо ко мне, либо домой. После еды я говорю, давай музыку послушаем “не хочу”, давай на террасе посидим “не хочу”, давай приляжем. Прилегли, он закрыл глаза. Я через время спросила, скучно ли ему, сказал что конечно нет, я разволновалась и всплакнула. Сказала “я не понимаю, что происходит, не знаю как себя вести, не понимаю, хочет ли он вообще сейчас здесь быть”. Говорит, “конечно хочу”, но раздражённо. Ему уходить скоро, как-то сгладили. Я сказала, что буду рада, если он придёт.

Я в 11 ночи пишу:

– Я уже спать буду ложиться. Спокойной ночи :*

– Он: я как раз выхожу. Мне лучше домой пойти?

– Как хочешь :*

– он: ? Вопрос был “лучше ли” мне пойти домой.

– Как хочешь, правда.

– Как мне это понимать?

– Делай так, как тебе лучше.

– Мы договорились, что я напишу, как освобожусь. Я вышел, ты пишешь “я ложусь спать”. Я не понимаю, что изменилось. Возможно, я и не должен всё понимать.

– хей, всё в порядке. Я засыпаю. Если хочешь со мной спать, приходи, буду рада. Если ещё не хочешь спать, приходи всё равно, если это ок, что я сплю.

– тогда спи. Хороших снов и до завтра :*

– до завтра :*

Сегондя утром я написала (я всегда раньше на работу еду и каждое утро что-то пишу, он отвечает как просыпается):

– Доброе утро :*

Мне жаль, что мы из-за мелочей вздорим (( я знаю, что ты мне важен, я тебе тоже, и всё равно сейчас как-то грустно. Давай попробуем это изменить? Моя встреча сегодня будет недолго длиться, я могла бы в начале 7 к тебе зайти?

Сообщение висит непрочитанным, хотя он в общий чат пишет уже, делает как раз в этот момент что-то для моей группы (мы через музыку познакомились, он видео нам для концертов делал).

Чувствую себя каким-то лузером. Не хочу ни косячить, ни сливаться еще больше. Прошу помочь разбором.

С ув. С.