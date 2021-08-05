Чикагский Вестник №30. Планета необитаемых островов

Дмитрий Якубов:

– Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Мы продолжаем серию передач, посвященных истории американской и английской ментальности, свободе слова, различным левацким извращениям и их анализу. Приветствую, Станислав!

Станислав Вольховский:

– Приветствую, Дмитрий! После некоторого перерыва мы снова делаем нашу передачу.

Дмитрий Якубов:

– Нашу любимую передачу, да. Итак, дорогие друзья мои! Мы начнём разговор о корнях английской разведки, расскажем, какую роль в этом сыграли Даниэль Дефо и другие интересные личности. Итак, друзья мои, если вы думаете, что вы всё знаете о Даниэле Дефо, потому что в школе читали «Робинзона Крузо», то вы глубоко ошибаетесь. Ничегошеньки вы об этом человеке не знаете! Потому что… Начнём с тех фактов, которые, казалось бы, широко известны.

Во-первых, это, конечно же, незаурядная личность. Он считается основоположником английского романа, как жанра. Он считается основоположником экономической журналистики и основоположником периодической печати, потому что он впервые стал на постоянной основе издавать свою газету. Вот такой огромный во всех отношениях человек. Помимо того, что он написал «Робинзона Крузо», кстати сказать, у романа огромное и очень долгое название, которое вы будете читать полторы или даже две минуты. Такое длинное название имела эта книжка, я просто не буду тратить время и просто ограничусь русским названием, русскоязычной версией – «Робинзон Крузо», всё просто.

Так вот, он написал более 50 книг, посвящённых различным аспектам человеческой деятельности и огромное внимание, уделял, в частности, истории пиратства. Отчасти он опирался на документы той эпохи: на дневники, письма пиратов. Отчасти он что-то и выдумал. Вот такой тогда был жанр. Видимо, и сейчас такой жанр в журналистике остался – правда и выдумка.

Станислав Вольховский:

– Хотя бы раньше люди были талантливые. Всё-таки Даниэль Дефо был очень талантливым писателем. Сегодняшние то ли журналисты, то ли писатели, которые это выдумывают, они всё-таки не обладают талантами Даниэля Дефо.

Дмитрий Якубов:

– В такой степени, конечно же, нет. Его недостатками, пожалуй, они располагают. Даже в большей степени. А его талантами, наверное, нет.

Станислав Вольховский:

– Но фантазия у них всё-таки, скорее всего, богаче.

Дмитрий Якубов:

– Фантазия… Здесь бы я поспорил. На мой взгляд, они просто перепевают старые мифы, пытаясь их приспособить под современную действительность. Но это отдельный разговор, какая у них фантазия. Если бы у них была интересная яркая фантазия, то их было бы интересно читать. А так ты их читаешь с отвращением. Думаешь: «Господи! Опять придумали ерунду какую-то!». А вот Даниэля Дефо мы до сих пор читаем с удовольствием.

Конечно, он был бы безумно удивлён, что в современном мире книга «Робинзон Крузо» считается детской книжкой. Думаю, это его бы даже обидело. Конечно, это книга не детская, а книжка очень взрослая. Но обо всём по порядку.

Как считают многие, одно из таких направлений деятельности Даниэля Дефо – это английская внутренняя разведка, он стоял у её истоков. Он шпионил на «Tory» («Тори»), он шпионил за своими соратниками, которые помогали ему, считали его своим человеком. Он писал доносы, анализировал их деятельность. Говорил, кто лоялен, а кто не лоялен, на кого можно положиться, а на кого – нельзя. И так далее. Вот такая была у него деятельность. За это ему, между прочим, платили. То есть он бы не просто романтиком-агентом, который основывался на каких-то идеологических и идейных установках. Нет. Он вполне себе получал за это вознаграждение и работал. Поэтому его рассматривают как основоположника английской разведки. Хотя, конечно, деятельность этих спецслужб началась ранее, разумеется. Во всяком случае, может, кто-то помнит, когда я читал передачу о Чайдиоке Тичборне, разведка уже существовала – и внутренняя, и внешняя – ещё тогда в Англии. То есть задолго до появления Даниэля Дефо.

Станислав Вольховский:

– Есть достаточно известный фильм о знаменитой британской королеве Елизавете. Там вводится её соратник Уолсингем как действительно один из основоположников именно двуличной коварной и очень хитроумной британской разведки.

Дмитрий Якубов:

– Да, там была Мария Стюарт, там много кто был. Конечно, у них были такие шпионские игры, которые до сих пор приводят в оторопь даже в видавших виды сторонников детективного жанра, как романа.

Что интересно, с самого начала, обрати внимание, английская разведка привлекала в свои ряды одарённых людей, людей ярких и неоднозначных. Привлекала, прежде всего, людей, одарённых даром слова. Кстати сказать, впоследствии знаменитые Жюль Верн и Герберт Уэллс они и явились продолжателями дела, которое начал никто иной, как Даниэль Дефо. Что интересно, дорогие друзья, мы как-то частенько мимо этого проходим, потому что в детстве читали, а что же, собственно говоря, воспевал, какие системы ценностей пропагандировал Даниэль Дефо? И это становится более понятным, если мы вспомним, что на самом-то деле «Робинзон Крузо» – это только первая книга дилогии. Есть у этой книги и продолжение. Правда, оно не стало таким популярным, как первая часть. Поэтому сейчас первая часть воспринимается как законченное произведение, единственное.

На самом же деле, у Даниэля Дефо есть ещё и вторая часть «Робинзона Крузо», которое имеет тоже очень длинное название. По-моему, в русскоязычной версии это звучит просто как «Продолжение приключений Робинзона Крузо». Причём он закончил обе книги практически одновременно. Не то что он вернулся к своему труду там спустя годы, нет. Он писал их одновременно, поэтому следует их рассматривать в идеологическом и художественном смысле как единое произведение. Именно оценивая это единое произведение, можно понять, какие же идеи тогда витали в английском обществе и воплощением чего и рупором чего стал Даниэль Дефо.

Напоминаю, что Робинзон Крузо высадился на необитаемом острове, выживал, как мог, затем вступил в схватку с аборигенами, дикарями, которые преподносятся однозначно как отрицательное явление. Он спас от смерти этого симпатичного аборигенчика, которого потом назвал Пятницей. И Пятница тут же со всей душей и с улыбкой на устах принял первенство Робинзона в их дружеской паре. И тут же осознал себя как его постоянный слуга. Естественно, Робинзон тут же стал его хозяином. Если мы посмотрим на старые гравюры, то мы увидим, что Робинзон стоит посреди пещеры в шкуре убитого им козла, а рядом с ним, преклонив колено, стоит Пятница с огромным удовольствием на лице. То есть, служа такому замечательному цивилизованному английскому джентльмену, дикарь должен, согласно Даниэлю Дефо, получать огромное удовольствие.

Станислав Вольховский:

– С чувством глубокого удовлетворения, как сказал бы Леонид Ильич.

Дмитрий Якубов:

– Конечно, с чувством глубокого удовлетворения он помогает английскому джентльмену на этом острове жить и обустраиваться.

Итак, дорогие друзья мои, если бы на этом закончить, то как бы вот такой посыл в защиту рабовладения, в защиту того, что английский джентльмен должен править дикарями по какому-то праву цивилизации, по праву цивилизационного первородства…

Станислав Вольховский:

– Бремя белого человека.

Дмитрий Якубов:

– Бремя белого человека. Если мы поставим точку в этой истории именно там, где она стоит в школьной программе, то, возможно, этот посыл не будет так заметен. Хотя очень многие обращают внимание на то, что, когда Робинзон Крузо всё-таки возвращается в Англию с Пятницей, с этим аборигеном-слугой, то он вовсе не освобождает его. Он оставляет его при себе в качестве слуги. А, естественно, Пятница так рад, что и не думает, что нужно каким-то образом освободиться. При этом Даниэль Дефо выступал за свободу слова (на словах), за свободу собраний в целом. Он критиковал также тиранию и всё остальное плохое и ужасное. По тем временам он был себе таким типичным «леваком».

Станислав Вольховский:

– Хочу задать два вопроса. Первый вопрос. Интересно, что остров, на который он попал, считается необитаемым. Хотя, если там были другие племена и дикари, то этот остров обитаемый, он вовсе не необитаемый. То есть, что мы имеем? Мы имеем то, что английская концепция человека включает в себя только таких людей как Робинзон.

Дмитрий Якубов:

– Что включает английская концепция необитаемого острова? Вокруг Англии существуют необитаемые острова.

Станислав Вольховский:

– Необитаемые острова! Да, пока не приедут англичане.

Дмитрий Якубов:

– Когда он их откроет, то естественным образом, острова переходят в собственность английского джентльмена. Дикари? Ну, это просто дикари, которые живут на необитаемом острове. Вот, собственно, и всё.

Станислав Вольховский:

– Да, дикари живут на острове и не знают, что остров уже принадлежит британской короне. Просто англичане туда ещё пока не приехали, но они собираются.

Дмитрий Якубов:

– Вот именно. Но они собираются. Ждите! Мы плывём вас освобождать!

Станислав Вольховский:

– Второй интересный вопрос заключается в том, что нигде, как в Великобритании не создана эта концепция, когда слуги получают большое удовольствие от того, что прислуживают своим господам. И господа вроде бы приличные нормальные люди, джентльмены. И слуги…

Дмитрий Якубов:

– Одно удовольствие им служить!

Станислав Вольховский:

– Да! И они все знают своё место, никто не пытается из слуг пролезть, стать господином. Они этим гордятся. Именно такая ситуация и показана в знаменитом фильме, интересном и хорошем сериале «Аббатство Даунтон».

Дмитрий Якубов:

– Идеальный мир. Благородные господа и довольные слуги!

Станислав Вольховский:

– Очень довольные, да, очень благородные.

Дмитрий Якубов:

– Прекрасно.

Станислав Вольховский:

– Слуги, которые даже думать не хотят, что это кажется диким, что они хотели бы оттуда уйти. Да как из такого дома, хорошего и доброго уйдёшь? Куда?

Дмитрий Якубов:

– Каким образом можно освобождаться от таких замечательных господ, правда? От господ, которые тебя так любят.

Станислав Вольховский:

– И вот это прослеживается в очень многих произведениях. Там это поставлено просто на поток.

Дмитрий Якубов:

– Так вот, понятие необитаемого острова расширилось во второй книге, которая, к сожалению, не так известна. По каким причинам она почти что не известна русскоязычным читателям, думаю, вы сейчас поймёте.

Вторая книга состоит из трёх частей. В первой части Робинзон Крузо возвращается на этот необитаемый остров, остров по-прежнему называется необитаемым, находит там первую английскую колонию! Там уже живут английские колонисты и у каждого английского колониста уже есть свой слуга из местных аборигенов. Он, естественно, не собирается никого освобождать, потому что сам приехал туда с Пятницей, со своим слугой. Первая часть полностью посвящена тому, что Даниэль Дефо дарует этим колонистам те технологии, которые он открыл для выживания. Они, естественно, ещё не додумались, но, может быть, додумались бы позже. Но приехал добрый Робинзон Крузо и подарил им технологии, каким образом можно существовать на этом острове, процветать, развивать промышленность и так далее.

То есть необитаемый остров уже стал такой более или менее полноценной колонией со своими господами, слугами. Как ты верно заметил, все слуги получают практически оргастическое удовольствие от служения своим белым господам. Прекрасно. Это первая часть.

Далее начинается следующее. Робинзон Крузо продолжает своё путешествие. Там тоже есть масса всяких нюансов. То он ссорится с командой, то вступает в борьбу с пиратами. Но это такой фон, это не главное в книге.

Затем он появляется на следующем «необитаемом» острове. Этот «необитаемый» остров является Бразилией. Не иначе! Следующая – Бразилия после «необитаемого» острова.

Так вот там тоже свои дикари, что интересно!

Станислав Вольховский:

– Да что ж такое-то!

Дмитрий Якубов:

– Что ж такое-то, да. Куда белый джентльмен ни вступит, то везде дикари, необитаемые и неисследованные территории. Какое-то просто наваждение!

Так вот, во время путешествия по Бразилии Робинзон Крузо вступает в столкновение с дикарями, они на него вероломно нападают. Он свободно прогуливается по территории, которая, естественно, никому не принадлежит, потому что она была ещё не открыта. Если она была не открыта, то она – ничья. То, что здесь какие-то аборигены… Ну, аборигены должны посторониться, преклониться и понять свою нецивилизованность.

Станислав Вольховский:

– Должны кому-то послужить!

Дмитрий Якубов:

– Да, послужить кому-то. Они же для этого тут и есть, собственно говоря.

Так вот, в стычке с аборигенами гибнет Пятница. Если вы об этом не знали, то теперь знайте, что таким образом заканчивается линия этого Пятницы, несчастного дикаря-аборигена, который имел недолгое счастье служения белому джентльмену Робинзону Крузо.

Станислав Вольховский:

– Ему ещё повезло, что он успел послужить белому человеку! Сколько аборигенов жило и умирало, ни разу не испытав этой радости.

Дмитрий Якубов:

– Просто представить себе невозможно. Слеза на глаза наворачивается. Как такие несчастные люди вообще как-то жили и во что они верили – непонятно. Каким образом они получали своё удовольствие, просто бегая по диким горам – непонятно.

Так вот, карма этого несчастного Пятницы значительно улучшилась после того как он послужил этому белому господину. Но и это ещё не всё!

Этому посвящена и вторая часть. Но есть ещё и третья часть. В третьей части, когда Робинзон в очередной раз терпит какое-то крушение, попадает в очередное какое-то приключение, у него уже новая команда, чтобы добраться до Англии, ему придётся высадиться на новом «необитаемом» острове, на новой неоткрытой и неисследованной земле, которая называется Тартария. А Тартария включает в себя Китай и Московию.

Так вот, в третьей части Робинзон путешествует по новым неисследованным землям и встречается с новыми аборигенами. И этими аборигенами, естественно, являются китайцы и русские. Там есть русские города, отчасти действительно существовавшие на тот момент, а отчасти – придуманные самим Даниэлем Дефо. Он описывает обряды русских несчастных аборигенов, которые всё мешают жить Даниэлю Дефо или Робинзону Крузо. Он описывает их дикарские обычаи, описывает их города. Он описывает это долгое путешествие. В Советском Союзе, кстати, вышла третья часть, но со значительными сокращениями. Видимо, не смогли опубликовать это полностью.

Станислав Вольховский:

– Интересно. Я никогда не сталкивался с третьей частью. Но я теперь понимаю, почему не было четвёртой. Потому что, конечно же, местные аборигены не очень горели желанием послужить настоящему британскому джентльмену.

Дмитрий Якубов:

– Всё испортили!

Да, вот он путешествует по Московии, по Сибири. В конечном итоге он, наконец-то, вздохнул полной грудью. Он оказывается у себя в Англии, у себя дома, описывает свои злоключения по этой Тартарии, именно так она называется, согласно географическим представлениям того времени. Земли Китая, Московии (это не Россия, заметьте, он упорно называет нас Московией) и Индии в какой-то степени и являются этой самой Тартарией. Все там дикари и живут на «необитаемых» и неисследованных землях, которые только предстоит освоить английскому джентльмену. Надо сказать, что с Индией и Китаем этот трюк прошёл, а вот с Московией, к сожалению, или к счастью, – нет.

Станислав Вольховский:

– Люди с пёсьими головами помешали.

Дмитрий Якубов:

– Люди с пёсьими головами помешали, нарушили джентельменские планы. И с тех пор они затаили эту злобу и, конечно, не могут простить, как же так получилось, что «необитаемая» Московия всё-таки не стала колонией цивилизованной Англии. Непонятно совершенно, как это могло произойти.

Станислав Вольховский:

– Но были же планы во время Смутного времени в России. Подавалась целая бумага английскому королю, где предлагается помочь в РФ установить твёрдую власть в обмен на то, что РФ станет вассальной территорией Британской империи. Там описываются все выгоды от этого предприятия. Но не сложилось, не вышел Каменный цветок.

Дмитрий Якубов:

– Не сложилось, да.

Дорогие друзья мои, возникает интересный вопрос.

Это понятно, что где неисследованная территория, где не ступала нога англичанина, она должна быть исследована и приобретена Англией, чтобы она обязательно стала её колонией. Кстати, Джон Мильтон в своё время написал замечательную книгу «История Московии». Но Мильтон опирался на какие-то документы того времени, а Даниэль Дефо скомпоновал реальные документы, чьи-то дневники, записки путешественника и собственные фантазии. Ну, писатель, ему нельзя без фантазии.

Так вот, вопрос. Где же, собственно говоря, искать основание этой ментальности, которая таким образом сыграла с англичанами такую злую шутку, убедив их в том, что они являются некоей вершиной, как теперь говорят, пищевой пирамиды. Англичанин должен находиться на самом верху, а всё остальное – это как бы необитаемые острова, которые ещё только предстоит захватить.

Смотрю на часы, у нас первый сегмент передачи завершён. Через несколько минут мы вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами!

Дмитрий Якубов:

– Вновь здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Мы продолжаем разговор на, казалось бы, всем понятную тему, как «Робинзон Крузо» и Даниэль Дефо. Оказывается, эта тема совершенно не понятна, предстаёт перед нами в новом свете, если мы посмотрим на эту знаменитую историю этого замечательного писателя сквозь призму истории английской разведки.

Итак, Станислав, я знаю, что ты накопал массу интереснейшего материала и сейчас, надеюсь, порадуешь нас одной занимательной цитатой об этом человеке.

Станислав Вольховский:

– Мне удалось уже здесь, в Соединённых Штатах, в знаменитом, но уже, к сожалению, несуществующем магазине Ильи Рудяка, который сам был образованным и интересным человеком, приобрести книгу Ефима Черняка «Пять столетий тайной войны». Книга была издана в Советском Союзе ещё в 1966 году. Вот как давно это было.

Книга – интереснейшая. В ней рассказывается история тайных операций в различных странах в средние века, немного до и после этого. В книге есть отдельная глава под названием «Сто имён автора «Робинзона Крузо». То есть это глава именно про Даниэля Дефо. Оказывается, что этот человек, живший в XVIII веке, он, если провести линию с современным временем, сегодняшним днем, был не только талантливым писателем, но и разведчиком. Он был авантюристом, любителем приключений. Во многом герой Робинзон Крузо списан с него самого. Даниэль Дефо был немножко, как Индиана Джонс, немножко такой популярный британский герой. Он работал на спикера палаты общин, достопочтенного Роберта Харли, который обладал необычайным властолюбием. Как пишет Черняк, цитируя современника этого Харли – Уильяма Купера: «Мистер Харли по своему характеру любил, даже когда в этом не было нужды, испытывать удовольствие от своего хитроумия. Если кому-либо от рождения было с необходимостью предопределено стать мошенником, так это ему».

Вот таким был шеф Даниэля Дефо. Сам Дефо послал ему интереснейший документ на 23 страницах. Этот документ рассказывал вот о чём. Это был проект организации всеобъемлющей шпионской сети, как внутри Англии для борьбы с врагами правительства, так и за её пределами.

Дмитрий Якубов:

– Этого следовало ожидать.

Станислав Вольховский:

– То есть была какая-то аналогия знаменитого патриотического акта или чего-то ему подобного. Что не менее важно, эта секретная служба также должна была вести слежку за врагами Харли в самом правительстве и сделать его полновластным главой министерства. Что и следовало ожидать.

Дмитрий Якубов:

– Интересно, как только появляется идея организации британских спецслужб, тут же объявляется цель – захват власти.

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– То есть спецслужбы создаются не для служения власти, законности и безопасности страны, её граждан, а для того, чтобы помочь захватить власть какому-то политикану.

Станислав Вольховский:

– Всегда есть двойное дно. Всегда такие идеи, которые кажутся якобы…

Дмитрий Якубов:

– Благородными.

Станислав Вольховский:

– Да, благородными для сохранения безопасности, для спасения от какой-то террористической организации…

Дмитрий Якубов:

– Защита свободы, естественно.

Станислав Вольховский:

– Защита свободы, абсолютно. Всегда оказывается, что за этим стоит банальная или не очень банальная, но та же самая борьба за власть. Вот что Дефо писал, цитата прямо из него: «Если бы я был министром, то я бы постарался, по возможности, знать, что каждый говорит обо мне». Тогда ФБР ещё не было, Фейсбука тогда ещё не было, поэтому приходилось обходиться подручными средствами. Для начала, пишет Черняк: «Дефо предлагал создать организацию в юго-восточной Англии. Учитывая плохое состояние тогдашних дорог, приводивших к изоляции отдельных районов, он рекомендовал ввести регулярную посылку секретных агентов в каждый район, в который должны были доносить о малейших признаках антиправительственных настроений. Проект был оценён и Дефо стал организатором секретной службы».

Дмитрий Якубов:

– Вот-вот. Интересный человек, хороший писатель Даниэль Дефо, правда?

Станислав Вольховский:

– Да, так что нынешние Байден и прочие деятели вокруг него, они могут у этого человека многому поучиться. Тем более, что сам Дефо под различными именами и работал таким вот секретным агентом. Он не только нанимал людей, которые тоже ему репортировали разные вещи, он и входил в образы. Он очень легко входил в образы то какого-то предпринимателя, то какого-то военного. Это всё привело к тому, что вскоре сеть Дефо была раскинута и за рубежом. И центрами сбора информации стали Париж, Дюнкерк, Брест (кстати сказать!) и Тулон.

Дефо был главой секретной службы в течение примерно 10 лет, оставаясь на этой должности при сменяющихся друг друга торийских и вигских министерствах. То есть человек стал чем-то вроде…

Дмитрий Якубов:

– Серого кардинала.

Станислав Вольховский:

– Да. Он стал своего рода таким Фуше.

Здесь описывается, как он, допустим, беседуя с рыбаками, он интересовался рыбными промыслами. Купцам говорил, что он намерен завести стеклодувное предприятие. С пасторами рассуждал о переводах библейских псалмов, а просвещённым учёным мужам выдавал себя за историка отношений между Англией и Шотландией.

То есть вот как действовал этот интересный человек. Когда его покровитель потерял власть, а потом вернулся к власти, то Дефо продолжал всю эту работу. Он продолжал одновременно работать и журналистом, где он, так сказать, писал, и продолжал работать тайным агентом. Когда на английский престол вступил новый король Георг I, у власти прочно обосновались виги, которые вроде бы были идеологически против тори, к которым и принадлежал и Дефо. Но в последующие годы, как написано в этой интереснейшей книжке, Дефо выступал несколько лет в качестве ведущего автора торийских журналов, особенно в главном оппозиционном органе «Мисс Джорнал» (Ms). Только делал он теперь по поручению министра «Вигов», предпочитавших, понятное дело, иметь якобинский журнал, которым руководил бы правительственный агент. Если раньше Дефо в качестве вигкского журналиста служил умеренному торийскому правительству, то ныне в роли тори и якобита, он выполнял задание вигского министерства.

Дмитрий Якубов:

– Он молодец. Словом, он умел хорошо приспосабливаться и умел хорошо писать.

Спасибо за эту интереснейшую цитату, теперь стало многое более понятным. Кстати сказать, хочу ещё раз подчеркнуть, что всё тайное становится явным в конечном итоге. Насколько мне известно, Даниэля Дефо разоблачили и разоблачил его человек, которого он предал, он был одной из его жертв. Он набросился на Даниэля Дефо с оружием и разоблачил его таким образом. В конечном итоге Даниэлю Дефо пришлось вообще уехать из своего дома. Умер он в окружении чужих людей, как пишут, почти что в нищете.

Станислав Вольховский:

– Здесь описана версия, что он скрывался в основном от кредиторов.

Дмитрий Якубов:

– И это тоже. К чему всё привело! Он скрывался сначала от других тайных агентов, скрывал свою личину от своих жертв, от тех, на кого он доносил, а потом скрывался от кредиторов.

Станислав Вольховский:

– Всю жизнь человек провёл под каким-то прикрытием. Наверное, уже к концу жизни не было понятно, где настоящее лицо, а где – маска. Столько у него было лиц.

Дмитрий Якубов:

– Наверное, он уже и сам запутался, где и что есть. Окей.

Как я задал вопрос в конце прошлого сегмента передачи, в чём же, интересно, корень вот такого отношения английских джентльменов ко всему окружающему миру? Почему они видят в окружающем мире каких-то потенциальных слуг, аборигенов и просто неисследованные земли, где просто кто-то живёт?

Первый документ, если посмотреть в то время, принадлежит перу Фрэнсиса Бэкона и называется эта книжка «Новая Атлантида». Он оправдывал захват новых земель, переселение англичан на новые земли тем, что когда-то, как он утверждал, Америка была Атлантидой. Там была огромная цивилизация, она была очень развитой, она влияла на другие народы. Естественно, вела цивилизаторскую деятельность. Но однажды Великий потом эту цивилизацию уничтожил. Кто же там выжил? Задаётся вопросом Фрэнсис Бэкон. Он сам себе отвечает, что выжили только нецивилизованные слуги, которые жили на деревьях. У них дома были на деревьях. Поэтому они и выжили. Настоящие люди, хозяева этой земли, жили во дворцах, которые были уничтожены этим потопом, они погибли, ушли в расселение, в частности, в Англии селились. И вот теперь, понимаете ли, говорит Бэкон, мы не захватывали эти земли, мы возвращаемся, как истинные атланты, на те территории, которые когда-то оставили. А наглые слуги, которые там поселились и стали бегать друг за дружкой с копьями и луками, стали теми самыми индейцами, которых мы и знаем. Вот такой интересный поворот был у Фрэнсиса Бэкона по поводу того, почему англичане и европейцы имеют право на колонизаторскую деятельность на американском континенте. Они просто возвращаются домой, а это – слуги, которые никогда никакого отношения к этой земле и не имели, никаких прав на эту землю не имели.

Но и это ещё не все, помимо того, что там у Фрэнсиса Бэкона описывается одна замечательная организация, будущая предтеча английских спецслужб, если ты помнишь. Человек ходит по миру, он копит знания, учится у других народов их наукам и искусствам, а потом возвращается, преподносит этой организации все эти знания и умения, а потом эта внутренняя организация, которая существует в этой Атлантиде, дает правительству то, что сочтёт нужным. Но это отдельный разговор, это очень интересная тема.

Касательно ментальности превосходства. Я с удивлением обнаружил совершенно недавно вещь, которая меня потрясла. Я думал, что меня уже ничего не может потрясти. Но вот всё-таки ещё что-то находится, что меня потрясает. Оказывается, и «Новая Атлантида», и Даниэль Дефо, и все эти идеи об освоении и колонизаторских неосвоенных и необитаемых островов, всё это уходит в теорию, которая называется «Британский Израелизм». Оказывается, англичане считали себя никем иным, а истинными потомками потерянных колен Израиля. Они считали себя настоящими чистыми богоизбранными евреями. Причём к самим евреям, настоящим евреям, они относились свысока и считали их не то чтобы людьми второго сорта, но не совсем правильными евреями, они как бы были недоевреями с точки зрения англичан. Поэтому в Англии было такое парадоксальное отношение к настоящим евреям. С одной стороны, там не было совсем уж антиеврейских, антисемитских погромов, но и принимать их, как своих, они не спешили и, конечно, не принимали. Там были массы конфликтов своих. Евреи считались и людьми второго сорта довольно долго. Их обособленно селили от англичан. Тем не менее понимание и осознание себя как истинных носителей древнего богоизбранничества вселяло в них уверенность в то, что они как древние библейские могут загонять хананеев с их земель, захватывать эти земли, разрушать стены, вознесённые другими народами, для защиты своих городов и так далее. Еврейство своё они понимали таким извращённым способом, а не как служение человечеству, изучение Торы, нет. Они понимали свою богоизбранность, своё «еврейство» как право порабощение других людей и завоевание новых и новых земель, установление колониальных порядков. Вот так они понимали своё еврейство.

Сейчас эта теория научно отвергнута. Своего пика, пожалуй, она достигла в середине и во второй половине XIX века, тогда выходили книжки с таким примечательным названием «Наши израильские корни» и так далее.

Станислав Вольховский:

– Таким живым воплощением этого сплава, с одной стороны, идеи еврейской избранности, а, с другой стороны, идеи обретения этой избранности британской империей – был, конечно, знаменитый Бенджамин Дизраэли, британский премьер. Он сам из крещённых евреев. Бенджамин Дизраэли воплощал в себе лично, с одной стороны, будучи евреем, он считал себя самым ярким представителем избранного народа, настоящего избранного народа, в отличие от британских лордов, которые только пытались им быть. На этом основании он и учил британцев, как правильно нужно управлять миром. Он внёс очень большой вклад в эту идеологию империи, которая должна воспринять эту идею избранности. Естественно, что давала эта идея – это карт-бланш на то, чтобы делать с остальными неполноценными народами всё что угодно. Можно их убивать, морить голодом, можно их куда-то сгонять и можно их заставлять служить себе. Если они умные, то поймут свою миссию служить избранному народу. Потому что это вторая часть концепции избранности.

Дмитрий Якубов:

– В английском понимании?

Станислав Вольховский:

– Да. Миссия других народов – служить избранному народу.

Дмитрий Якубов:

– Как Пятница служил.

Станислав Вольховский:

– Именно Пятница.

Дмитрий Якубов:

– Служил Робинзону Крузо с улыбкой на устах и радостью от своего служения.

Станислав Вольховский:

– Самые умные это осознают и получают от этого удовольствие. Глупых приходится вразумлять. Но в процессе вразумления возможны всякие эксцессы. Но для них же, собственно говоря, лучше.

Дмитрий Якубов:

– Да, дорогие друзья мои, несмотря на то, что эта концепция на данный момент отвергнута наукой, давно она подверглась серьёзному критическому разбору, долгое время, несколько веков подряд она будоражила умы англичан, вселяя в них уверенность в свою богоизбранность, что они не «твари дрожащие, а право имеют» – вспомним другого классика.

Станислав Вольховский:

– На самом деле, это же идеология никуда не делась. Потому что те же самые англичане, приехавшие в Америку, эту же самую идеологию поставили и сделали идеологией американской исключительности.

Дмитрий Якубов:

– Абсолютно верно. Пуритане, когда переселялись сюда, они ехали сюда, имея на вооружении эту самую теорию. Теорию своего этнического превосходства над другими народами. Соответственно, они по-своему смотрели на индейцев. Они смотрели на индейцев, как на филистимлян, как на новых хананеев. Хочу сказать, что многие книжки того времени были посвящены именно таким вопросам – кто такие индейцы? А вот мы новые хананеи. А что такое Америка? Так это Новый Израиль.

Станислав Вольховский:

– Так и сегодня наблюдается феномен этого интересного сплава, который родился, как ты правильно сказал, – в Англии.

Дмитрий Якубов:

– Да, в Англии родился и до сих пор он будоражит умы. Вижу, что часы неумолимо тикают, подходит время нашей передачи к концу. Дорогие друзья мои, спорьте с нами на Фейсбуке. Есть такая страничка «Чикагский Вестник», это Фейсбук-страничка, есть и группа. Там выкладываются записи и расшифровки наших передач, если вы любите больше читать, а не слушать. Пожалуйста, присоединяйтесь!

Надо сказать, что наши последние передачи были очень резонансно восприняты в комьюнити и в газете. У нас раздавались звонки такого критического содержания, говорили: «Как вы посмели защищать товарища Сталина?». Ну, как обычно. Видимо, человек передачу не прослушал до конца, потому что там ясно было сказано, что это концепция американских историков и американских военных Второй мировой войны. Но почему-то стали звонить в газету и жаловаться нашим редакторам на меня и на Станислава.

Станислав Вольховский:

– Это означает, что нас смотрят и слушают!

Дмитрий Якубов:

– Да, дорогие друзья мои, наша передача – это наша передача. Не надо никого мучить своими возмущениями. Пожалуйста, спорьте с нами непосредственно на Фейсбук страничках. Не трогайте нашу газету. Газета сама по себе, я её очень люблю, с удовольствием её верстаю, это газета «Реклама». «Чикагский Вестник» – это моё личное изобретение и в этом Станислав очень всегда помогает, он является полноправным участником и соавтором «Чикагского Вестника». Поэтому и ко мне обращайтесь, и к Станиславу через страничку «Чикагский Вестник» или напрямую.

Станислав Вольховский:

– Спорьте с нами, спорьте лучше нас, как это называлась передача. Если не хотите спорить, то соглашайтесь с нами на нашей страничке, это тоже можно.

Дмитрий Якубов:

– Это тоже можно! Вот, дорогие друзья мои, это прекрасная оптимистическая нота, чтобы закончить нашу передачу. Всего доброго, дорогие друзья мои! В эфире был «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. До новых встреч!

Станислав Вольховский:

– Всего доброго и до новых встреч!