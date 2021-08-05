Мнение: Инаугурация нового президента Ирана

В Иране прошла инаугурация нового президента Ирана Ибрагима Раиси.

Ожидается, что при Раиси Иран будет проводить более жесткую политику, нежели чем при Роухани, хотя и не столь жесткую, как при Ахмадинежаде, двери для переговоров в Тегеране пока закрывать не хотят.

Стоит отметить, что усиление ястребов в Тегеране является прямым следствием попыток США и Израиля ослабить иранское влияние на Ближнем Востоке. Атаки на Иран в основном били как раз по реформаторам. В итоге, КСИР сейчас на пике своего влияния на внутреннюю политику, а президентом стал человек подписавший в свое время немало смертных приговоров. Никаких попыток понравится кому-то на Западе теперь нет и близко.

С другой стороны, во внешней политике Иран как и ранее будет тяготеть к Китаю и России, так что замена Роухани на Раиси вряд ли сильно скажется на стратегических отношениях ключевых оппонентов США с Ираном.

Можно отметить, что выборы Иране прошли более честно, чем выборы в США. Во всяком случае свидетельств массовых фальсификаций нет и здание парламента никто не штурмовал с требованием пересмотра итогов выборов.

В основном победу Раиси критикуют за то, что еще на этапе отбора кандидатов отстегнули пару приличных кандидатов, вроде того же Ахмадинежада, которые вряд ли бы победили популярного Раиси, но могли набрать неплохой процент. У реформаторов такая же история, но там опять же не было фигур, которые могли бы рассчитывать на победу над Раиси. Впрочем, аятолл можно понять, если намечается ужесточение курса, то особого смысла выпускать сразу несколько ястребов на выборы и дробить на них электорат не было, хотя и без этого, практически все кандидаты на прошедших выборах, так или иначе выступали за более жесткий внешнеполитический курс.Времена, когда ястребы и реформаторы пользовались плюс/минус одинаковой поддержкой в обществе давно прошли.

PS. Интригует будущее министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, который был одним из главных переговорщиков по ядерной сделке и курирует текущие переговоры с Талибаном. Зариф, все таки тяготел к реформаторскому крылу и имел достаточно натянутые отношения с КСИР.

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