Мнение: Про “ура” и “дуро” патриотов



Когда в 2016 году я создавал этот блог и придумал к нему слоган, в котором, в том числе, было и "ура-патриотический" – я имел в виду лишь полный и тотальный стеб. Ну, действительно, в 2016 году же все нищали, страна была в изоляции, мировое прогрессивное сообщество похоронило Россию и тут я со своими новостями, что Германия вложила 1,6 что ли ярдов евро в нашу экономику, а именно, в сельское хозяйство – виделось именно так. Дескать, мы тут на Титанике, а этот дурачок радуется чему-то.

Прошли годы. За это время Россия не развалилась, понастроила гиперзвуковых ракет и мостов в Крым. Развивает заводы, ледоколы, самолетостроение и так далее. И честно скажу, дуро-патриоты меня победили. Я реально изменил свое отношение к т.н. "народу". Ибо народ – реально обурел.

Почему мне сложно работать и иногда опускаются руки? Потому что мой труд часто не ценят. Потому что наши вечно нищающие россияне с гороздо большим апппетитом жрут с лопаты, когда им рассказывают – какие они несчастные.

Вот, например, товарищ Сатановский. Я почти перестал уже из-за него слушать ВестиФМ, хотя очень любил когда-то. Как сказал один мой хороший знакомый, пускай Евгений Янович не обижается – это 150 кг нытья.

Вот вчера он рассказывал, или позавчера, про Чингисхана. Это было очень интересно, человек реально знает информацию, подает со вкусом, хотя может на любителя – но подает.

А потом Евгений Янович начнет про экономику херню писать. Как у нас все плохо, а у них все хорошо и мы скоро умрем. Ну, потому что где Сатановский, а где Путин? И народу радостно заходит, потому что вою много – а отвественности нести никто не будет.

Или коллега Евгения Яновича – товарищ Семен Аркадьевич Багдасаров. Орать любит, мама не горюй – в студии Владимира Соловьева.

Полимеры пролюбили, Армия копытом бьет захватить Германию до Вашингтона, все сиськи мнут, пока товарищ Багдасаров уже вчера на лихом коне может всех шашкой полюбить.

И самое главное – у меня к ним, в целом, претензий нет. Люди – деньги зарабатывают. Тут если кого винить, то только меня. Я как дурак все эти годы пытаюсь сеять разумное, доброе, вечное. А народу надо – сказать кто враг, кто друг, что делать, куда бежать, пожалеть и сказать, что он нищий.

Поэтому, когда я спрашиваю – а кто отвечать будет за ваши советы, товарищи аналитики – мне говорят либо гадости, либо банят, либо пишут, что я слово нехорошее.

Отвественность – это не для дуропатритов. Им нужны простые решения. быстрые действия, хайп, мать его. И если бы Путин так делал, у нас бы сейчас была Украина.

Да, чего скрывать, вы на Штаты посмотрите? Они же там уже давно все на рычагах. Надо что-то прокаркать, покарать, санкции вести.

Хренась, ввели санкции и США покупают нефть у России – потому что у Ирана и Венесуэлы нельзя. А свои нефтяники в жопе.

Хренась, залупились, пардон, сразу на Китай и РФ – и как результат, получили лютый союз против молекул свободы.

Дед не старый, когда говорит, что у Путина есть только нефть и ЯО. Дед – системный. Его ж сожрут, как он сожрал Трампа – скажи что-нибудь против шерсти!

Я еще сделаю ролик. Когда мудаки просят опустить курс рубля до 30 и ниже к баксу – они же думают только о том, чтобы 10 телевизор купить, нахрен, не нужный. Или чтобы в Турцию было дешевле смотать.

Мудаки не думают, что это рабочие места, это экспорт – сразу сдохнет. Штаты мечтают годами, чтобы Китай курс своего юаня поднял – потому что у Штатов долг и жопа впереди. Теперь особенно четкая, Трамп не смог вернуть производство в США, а Байдену это нахрен не надо.

Мудаки, вообще не думают. Ввести войска, епта – орет постоянно Багдасаров уважаемый. Ему можно, он на работе – а гробы кому потом поедут? А союзники на кого будут косо смотреть? А кто будет тут же орать, что Путин слил, облажался и виноват?

Россия по струнке ходит – это не шоу, мать вашу, Бенни Хила. Сирию выиграли? Африку выигрываем? Гиперзвук наш? А на другом конце поля США бегут ночью из Афгана переодевшись в женское платье….

Когда мне придурки пишут, что деревни дескать вымирают – падла, езжай, поднимай – чо ты ноешь? Вставай в 6 утра, паси коров, коли дрова, не? Тебе клоун, смузи надо?

Или другой дебил пишет – автор урод, деревни надо развивать!

Ну, ок. Построим там ТЦ, кинотеатр откроем, зальем все асфальтом, пустим самокаты и это будет… да, бл, это будет город! Куда все и бегут! Почему ты дурачок не можешь 2+2 сложить, а только в голову ешь курочку КФС? Да брось, это был вопрос с ответом – потому что ты дурачок.

Понимаете, еще раз про системность Байдена. Вы вот ржете – а сами-то такие же.

Вам Влад Серов говорит – вы мудаки. Мягко говорит обычно, это в ЖЖ я себя иногда не сдерживаю. И вы начинаете вопить – ты, чо, клоун, мы орда! Нет, вы – мудаки. Я ж не дядя Вова, меня вы достали.

Прибегают навальнята, ссыпят лозунгами. Прибегает НОД – один хрен, только в профиль. Прибегает русский патриот, мать его, и когда я задаю ему сложный вопрос – начинает орать, что я против народа.

Народ наш – охренел, просто от души. Вы над амерами, они тупые, смеется – а вы, что лучше?

Вас вытащили из 90-х, я помню как не было света 2,5 месяца, уроды! Как воду я таскал пешком или на автобусе с другого конца города, чтобы смыть и руки помыть. Как я спал с бутылкой горячей воды, ибо отопление было – чтобы трубы не разморозило.

А сейчас дебилы в разных "черных списках", мать их – постят фоточки, что мусорка полная, а Путин – не вынес. И тут же такие же долбоящеры этот мусор кидают, куда захотят. Или – они в булочке нашли волос, надо срочно кого-то казнить! Или суши, бл, приехали холодными – что за страна!

Але, народ – а в моем дестве не было столько мусора – не жрали столько. Сейчас вы хрен найдете старый холодильник, их вывозят, а у меня был праздник – когда коробку из-под холодильника выбрасывали. Это значило, ближайшие два дня наш двор будет играть в рыцарей – доспехи подвезли.

Мудаков Навального мы победили, но еще раньше я стал писать и теперь это просто видно – у нас другая проблема. У нас свои дебилы не видят в упор, как им повезло жить в России.

Так что я ура-патриот, потому что могу радоваться, казалось бы, обычным вещам. А вот дуро-патриотам хоть красной икры Камаз подгони – будут вопить, что не черную завезли. И Путин виноват.

Не будьте мудаками, прошу вас. Не жрите с лопаты.

Счастья вам.

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