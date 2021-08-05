 

Настасья Самбурская, Элджей, Варвара Шмыкова и другие на премьере “Отряда самоубийц”

05.08.2021, 19:02, Разное
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Вчера, 4 августа, спустя два дня после премьеры в Лос-Анджелесе, в кинотеатре “КАРО 11 Октябрь” в Москве прошел закрытый показ фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет”. Мероприятие посетили Slava Marlow, Настасья Самбурская, Варвара Шмыкова, Алексей Жидковский, Алена Водонаева, Денис Косяков, Саша Спилберг и другие.

Минуя красную ковровую дорожку, в зрительный проскочил рэпер Элджей, который на днях отдыхал в Сочи. Как и в отпуске, на премьере он был один, без своей супруги, телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой. Напомним, 9 июля он отметил свое 27-летие и в тот же день представил новый трек SODA, в котором косвенно подтвердил расставание с Настей. Этим летом Ивлеева тоже ездит в отпуск без мужа – в июне она гуляла по Риму одна, а на Миконос летала с Матильдой Шнуровой и Дианой Коркуновой.

Варвара ШмыковаНастасья СамбурскаяАлена ВодонаеваСаша Спилберг

Новая лента, которая с сегодняшнего дня уже в российском прокате, стала самостоятельным сиквелом к “Отряду самоубийц” 2016 года. В фильме также снялись Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити и многие другие. Производство фильма поручили режиссеру Джеймсу Ганну после того, как Дэвид Эйер отказался от работы в пользу фильма “Сирены Готэм-сити”, а Гэвин О’Коннор покинул проект из-за творческих разногласий со студией Warner Bros.

Напомним, вторая часть “Отряда самоубийц”, которая вышла в прокат в конце января прошлого года, рассказала историю Харли Квинн после ее расставания с Джокером. Она собирает собственную команду опасных супергероинь – Бэтгерл, Черную канарейку, Охотницу и Рене Монтойю, чтобы вступить в схватку с Черной Маской – криминальным авторитетом Готэма. Последнего сыграл Юэн МакГрегор. Интересно, что в “Хищных птицах” Марго выступила не только как актриса, но и как продюсер и соавтор сценария.

Элджей с гостем премьерыИгорь ЛантратовАлексей ЖидковскийЕвгений БороденкоКарина Карамбейби и Slava Marlow



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