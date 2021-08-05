Ирина Шейк, Джоан Смоллс и другие на дне рождения Риккардо Тиши на озере Комо

В минувшую среду дизайнер устроил шумную вечеринку в честь своего 47-летия на родине, в Италии. Сам Риккардо Тиши родился в Таранто, но праздновать день рождения решил на острове Комо, любимом месте многих голливудских звезд. Под одним шатром на свежем воздухе креативный дизайнер Burberry собрал пару десятков друзей из модной индустрии и не только, а также всю свою большую итальянскую семью. Среди гостей оказалась его лучшая подруга, 35-летняя российская модель Ирина Шейк, модель Джоан Смоллс, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и многие другие.

Ирина Шейк, которая, по слухам, уже успела расстаться с рэпером Канье Уэстом после непродолжительного романа, пришла на вечеринку в черном платье с открытой спиной и глубоким декольте. Сам рэпер, к слову, уже несколько дней живет в аскетичной комнате на стадионе в Атланте, где готовит к релизу свой новый альбом. Его премьера запланирована на завтра, 6 августа.

Напомним, в июне Шейк и Уэст провели несколько дней вместе на юге Франции, в Провансе. Об этом говорили свидетельства очевидцев и снимки папарацци, на которых те гуляли по территории бутик-отеля Villa La Coste. Якобы Уэст арендовал весь отель целиком на несколько дней, чтобы в узком кругу друзей отметить свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Ирина, как говорят очевидцы, стала главной гостьей праздника. Пара провела в Провансе четыре дня.

Юссеф Маркес и Ирина Шейк

Рикардо Тиши и Ирина Шейк Риккардо Тиши с семьей Риккардо Тиши Мариякарла Босконо, Эдвард Эннинфул, Ирина Шейк и Джоан Смоллс Ирина Шейк с гостями вечеринки Мариякарла Босконо, Ирина Шейк и Янго Хенци

Вечеринка удалась на славу: на следующий день после праздника большая часть действующих лиц отправилась на “похмельный” завтрак на побережье, после чего Риккардо приглсил всех на морскую прогулку вокруг острова. Из-за усталости все, хоть и облачились в купальники, предпочли просто отдохнуть на судне без прыжков в воду.

За многие годы Ирина Шейк и Рикардо Тиши сблизились: модель не только множество раз снялась в рекламных кампаниях Burberry и регулярно принимает участие в показах, но и носит его одежду сама, а также одевает в наряды бренда свою 4-летнюю дочь Лею.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер воспитывают дочь Лею, которая родилась в марте 2017-го. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами — сейчас Гага счастлива с Майклом Полански. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас (которая уже успела за это время повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком), но Брэдли до сих пор официально свободен. А Ирина, по словам СМИ, некоторое время встречалась с Вито Шнабелем.

Фото из сторис Риккардо Тиши Фото из сторис Риккардо Тиши Фото из сторис Риккардо Тиши Фото из сторис Риккардо Тиши