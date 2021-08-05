 

Франция и Германия, несмотря на призыв ВОЗ, намерены проводить вакцинацию от коронавируса третьей дозой

05.08.2021, 18:54, Новости дня
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Гебрейесус объяснял необходимость введения моратория неравномерным распределением вакцин, он хочет дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах к концу сентября. 

Президент Франции Эммануэль Макрон в Instagram сегодня выложил видеообращение, в котором сказал, что третья доза “вероятно, будет нужна – не для всех, не сразу, но по меньшей мере для пожилых и людей со слабым иммунитетом”.

По словам Макрона, бустерную дозу во Франции начнут предлагать с сентября. 

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Допис, поширений Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

В сентябре ревакцинацию третьей дозой по-прежнему планируют начать и в Германии, сообщил минздрав ФРГ после заявления Гебрейесуса, информирует “Німецька хвиля”. 

В то же время Германия намерена передать 30 млн доз вакцин странам с низким уровнем дохода, отметили в ведомстве. 

Контекст:

Гебрейесус 4 августа призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме. Он хочет, чтобы страны с высоким уровнем достатка поделились вакцинами с бедными государствами и заявил о необходимости сотрудничества “всех, особенно горстки стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин”. 

В США ответили, что могут одновременно и проводить ревакцинацию от коронавируса третьей дозой вакцины, и предоставлять препараты бедным странам. “Мы считаем, что можем сделать и то, и другое, и нам не нужно делать этот выбор”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen). 

Пока разрешено введение бустерной дозы вакцины Pfizer лишь в Израиле, в Германии третью дозу планировали и до заявления гендиректора ВОЗ, там бустерную вакцинацию планируют делать препаратами Pfizer и Moderna, прививки будут предлагать  пожилым людям и гражданам из группы риска. 

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов, а компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Кампания по вакцинации в мире стартовала в конце 2020 года.

По информации Bloomberg, к 4 августа в мире ввели более 4,27 млрд доз вакцин в 180 странах, этого достаточно, чтобы полностью привить 27,8% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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