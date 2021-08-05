Суд избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Товмасяну. Он должен заплатить залог

Национальное антикоррупционное бюро намеревалось подавать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде около 4 млн грн залога.

Во время выступления председатель облсовета сказал, что “он ни от кого не скрывается, за ним следит вся область”, а 4 млн гривен на залог у него нет.

Судья удовлетворила ходатайство частично, Товмасян должен заплатить 2,996 млн гривен. Внести деньги необходимо не позднее пяти дней после дня избрания меры пресечения. Судья отметила, что Товмасян должен сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами дела.

Товмасян и его адвокат просили суд определить меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия меры пресечения – до 5 октября, у сторон есть время на апелляцию.

Контекст:

Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы.

В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у Товмасяна, но процессуального статуса в деле у него нет.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что “политическая принадлежность фигурантов им не поможет”.

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн гривен.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября, с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения 4,75 млн грн залога.

4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. В тот же день фракция “Слуга народа” в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

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