 

В Офисе президента обсуждают переформатирование правительства в новом политсезоне

05.08.2021, 18:54, Новости дня
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Главными претендентами на увольнение называют министра обороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

“Таран наиболее вероятно из них всех пойдет в отставку. У него там провал на провале”, – сказал журналистами нардеп от “Слуги народа”.

В ОПУ, по данным “Украинской правды”, “довольно критически” относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи.

Источники подчеркнули, что кадровые решения пока не приняты, окончательные выводы будут сделаны в сентябре.

“Там так быстро все меняется, мы не можем предсказать, что будет в сентябре. Сейчас могут обсуждать одно, в сентябре будут другие обсуждения. Доживем до политического сезона – все станет ясно”, – отметил один из влиятельных членов правительства.

Контекст:

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков, который возглавляет МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. 

После этого СМИ писали о вероятности отставки Малюськи, Тарана и Ткаченко. Комментируя возможное увольнение, министр  юстиции повторил пост бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Малюська 13 июля написал в Facebook: “Скукатища”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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