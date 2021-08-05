 

В Донецкой области заблокировали канал торговли людьми. Женщин хотели отправить в Грецию для сексуальной эксплуатации – полиция

05.08.2021, 18:54, Новости дня
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Правоохранители установили, что в июле этого года 38-летний гражданин Армении по предварительному сговору с неустановленным лицом организовал преступную схему отправки женщин в Афины для занятия проституцией. Мужчина подыскивал и вербовал жительниц Мариуполя Донецкой области, пользуясь их тяжелым материальным положением. Злоумышленник убеждал девушек в выгодности “работы”, предлагая высокий заработок, достойные условия проживания и питание. По обещаниям вербовщика, за час оказания интимных услуг они должны были получать от $50.

“После получения согласия от двух женщин фигурант оплатил им оформление всех необходимых документов и переезд в Греческую Республику. Таким образом, он затягивал мариупольчанок в долговую кабалу, потому что эти деньги они должны были отработать за рубежом”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, организатор лично встретил девушек в Киеве и сопроводил до автобуса, осуществляющего международные перевозки. В этот момент он был задержан правоохранителями.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Полиция также устанавливает круг других лиц, причастных к организации международного канала торговли людьми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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