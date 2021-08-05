В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РФ в Крыму, открыто 68 производств – Офис генпрокурора

Об этом в Офисе генерального прокурора сообщили в ответ на запрос “Радіо Свобода” 5 августа.

“Департаментом надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офисом генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного частью первой ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)”, – говорится в ответе.

В сообщении не уточняется, сколько правоохранителей фигурируют в этих производствах.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае Офис генерального прокурора сообщил о подозрении генералу-полковнику Вооруженных сил России, который в 2014 году, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал украинских офицеров к совершению государственной измены – переходу на сторону врага во время вооруженного конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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