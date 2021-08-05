Матери брошенных в захламленной квартире в Ульяновске детей предъявили обвинение

Матери двух малышей, оставленных в захламленной квартире в Ульяновске, предъявили обвинение в оставлении детей в опасности, неисполнении обязанностей по их воспитанию и истязании.

«Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице – матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)», – говорится в сообщении регионального СУСК.

По данным следователей, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для развития, обращалась с ними грубо, чем наносила вред их психике. Кроме того, обвиняемая жестоко и грубо относилась к старшему сыну, испытывая к нему неприязнь, применяла в отношении него физическую силу.

Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Ранее полиция возбудила на мать уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.

Ранее жительница Ульяновской области отказалась госпитализировать ребенка в больницу, после чего тот скончался, в отношении матери возбудили уголовное дело.